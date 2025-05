Jorginho Mello transmite o cargo à vice-governadora para cumprir missão nos Estados Unidos

Foto: Jonatã Rocha /SECOM

O governador Jorginho Mello transmitiu o cargo para a vice-governadora Marilisa Boehm na noite desta sexta-feira, 9, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis. Até o próximo dia 17 ela substitui o governador do Estado, que vai para Nova York e Washington, nos Estados Unidos, apresentar a economia catarinense para investidores estrangeiros.

Na próxima segunda-feira, 12, a comitiva catarinense liderada por Jorginho estará no SC Day in New York, durante a tradicional Brazilian Week, e em reuniões no Banco Mundial e outras instituições. Junto com ele, vão os secretários Cleverson Siewert (Fazenda), Paulo Borhausen (Articulação Internacional), Beto Martins (Portos, Aeroportos e Ferrovias), o diretor de atração de investimentos da Invest SC, Rodrigo Prisco, e lideranças empresariais catarinenses.

Foto: Richard Casas /GVG

Esta é a quinta vez que Marilisa assume o Governo. A primeira foi no início de dezembro de 2023, quando Jorginho Mello viajou em missão oficial para a Argentina, onde tratou, em Buenos Aires, de assuntos de interesse de Santa Catarina e participou da posse do presidente eleito Javier Milei. Em 17 de fevereiro de 2024 ela voltou a assumir o cargo por uma semana, enquanto o governador realizou uma missão oficial em Dubai, nos Emirados Árabes. Em setembro ela trabalhou novamente como governadora em exercício durante a licença não remunerada de Jorginho. No dia 17 de novembro do ano passado, a vice-governadora trabalhou na função por três dias, durante a ida do governador para Santiago, capital chilena, onde participou do SC Day para ampliar a relação comercial entre Santa Catarina e o Chile.

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186

E-mail: alessandro.bonassoli@gvg.sc.gov.br