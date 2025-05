Pintura deixa os espaços públicos mais agradáveis

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos segue priorizando a manutenção dos espaços públicos, com foco tanto na funcionalidade quanto na segurança e estética urbana e conta com algumas novidades, como a pintura de muros em bairros e áreas verdes.

Os serviços de pintura realizados em diversos equipamentos do município fazem parte das ações que visam o bem-estar da população. A pintura aconteceu durante todo o mês de abril e segue em maio.



Equipes da Manutenção realizam pintura em diversas regiões da cidade | Foto: PMSJC

Uma iniciativa que tem agradado aos moradores que acessam o Jardim Diamante, na região leste da cidade, é a pintura do muro com extensão de 1,5 quilômetro, localizado entre as ruas Cajurú e José Locatelli.

O serviço de pintura de muros também está sendo realizado em outras localidades. Roberta Kelly Rodrigues, moradora do Jardim Diamante, afirmou que a manutenção no bairro, com a pintura do muro, está deixando a entrada “muito bonita, proporcionando a quem chega uma visão de um bairro cuidado e limpo”.



Pintura de muro e espaços públicos continua no mês de maio | Foto: PMSJC

A moradora Nair Aurélia de Souza Ferraz concorda com Roberta e enfatiza seu agradecimento à Prefeitura. “Essa pintura na entrada do bairro com certeza está valorizando ainda mais nosso bairro, deixando-o muito mais bonito e trazendo outra cara”, disse.

Mais pinturas

No mês passado, as áreas de lazer infantil foram as mais beneficiadas, com 14 parquinhos revitalizados em diferentes regiões da cidade. Os espaços esportivos também receberam melhorias: sete academias ao ar livre e três quadras poliesportivas passaram por pintura, contribuindo para ambientes mais agradáveis para a prática de atividades físicas.

Além disso, outros equipamentos públicos, como caixas de fiação e diversas estruturas urbanas, também receberam nova pintura, reforçando o compromisso da Prefeitura com a conservação dos espaços urbanos.

Ambientes mais limpos, agradáveis e seguros após pintura no Jd. Diamante | Foto: PMSJC



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade