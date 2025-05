Santa Cruz x América-RN; Onde Assistir, Palpites, Horário e Informações do Jogo da Série D

Santa Cruz x América-RN: onde assistir, horário e escalações do duelo pela Série D

Santa Cruz e América-RN fazem um confronto direto pela liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 10 de maio, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos e promete ser uma das mais disputadas da chave, com transmissão em tempo real pelo portal ge.globo.

Ambas as equipes chegam invictas ao duelo e com sete pontos somados em três jogos, mas o América-RN lidera pelo critério de gols marcados (6 a 5). O apoio da torcida no Arruda será um dos trunfos do Santa Cruz para tentar retomar o caminho das vitórias, após empatar fora de casa com o próprio América-RN na rodada anterior.

Como chegam as equipes Santa Cruz x América-RN

Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo deve repetir a formação que venceu o Treze na estreia da competição, apostando em um time ofensivo com Geovany Soares e Thiaguinho no setor de ataque. Yuri Ferraz, que cumpriu suspensão imposta pelo STJD, volta a ficar disponível, assim como Toty e Matheus Melo, recuperados de lesão.

Provável escalação do Santa Cruz:

Felipe Alves; Israel (Yuri Ferraz), Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Desfalques: nenhum.

Pendurados: nenhum.

América-RN

Sob o comando de Moacir Júnior, o Mecão vem embalado pela vitória sobre o Central em Caruaru. A única baixa é o atacante Hebert, suspenso após expulsão na última partida. Em seu lugar, deve atuar Salatiel, que marcou em sua estreia. Giva segue fora por lesão.

Provável escalação do América-RN:

Renan Bragança; Ricardo Luz, Heitor, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Souza, Henrique, Dudu e Davi Gabriel; Salatiel.

Desfalques: Hebert (suspenso) e Giva (lesionado).

Pendurado: Henrique.

Arbitragem

Árbitro principal: Leo Simão Holanda (CE)

Leo Simão Holanda (CE) Assistentes: Ricardo Jorge Nunes (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)

Ricardo Jorge Nunes (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE) Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

O duelo marca também um reencontro histórico: Santa Cruz e América-RN não se enfrentavam no Arruda há 23 temporadas. Em um grupo equilibrado, o resultado pode ser determinante para a sequência das equipes na Série D.

