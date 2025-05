São José Rugby estreia neste sábado no Brasileiro Super 12

Lucas Lemes





O São José Rugby estreia neste sábado (10), no Super 12 2025, o Campeonato Brasileiro de Rugby Masculino. A equipe joseense enfrenta o Curitiba, às 15h, no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos. A partida marca o início da campanha joseense na principal competição nacional da modalidade.

O confronto entre São José e Curitiba tem histórico marcante no rugby brasileiro. Foi exatamente contra o Curitiba, em outubro de 2015, que o campo do CT Ange Guimerá foi inaugurado. Na ocasião, vitória joseense por 31 a 22.

No último encontro, válido pela fase de grupos do Super 12 de 2023, o time do Vale do Paraíba venceu com autoridade por 55 a 12.

O CT Ange Guimerá está localizado na Rua Valter Dellú, s/n, Campo dos Alemães, região sul da cidade. Entrada gratuita.

São José Rugby Feminino

Depois de uma vitória avassaladora, as “Minas do Sanja” enfrentam as Leoas neste sábado | Foto: Karol Becker/Agência NTZ

A equipe feminina do São José Rugby também entra em campo neste sábado (10), às 13h, no CT Ange Guimerá, pelo Campeonato Paulista Feminino XV. As “Minas do Sanja” enfrentam a equipe L.U.S (Leoas/URA/SPAC) em busca de mais uma vitória na competição.

O time joseense chega embalado após conquistar sua maior vitória na história da modalidade, ao superar o Indaiacougars por 78 a 0 na última rodada. Com uma campanha de uma vitória e uma derrota até aqui, a equipe busca manter o bom momento e somar pontos importantes na tabela.

