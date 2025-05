ASSISTIR AO VIVO Nacional Potosí x Boston River, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Nacional Potosí x Boston River acontece HOJE (13) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Nacional Potosí x Boston River: onde assistir, retrospecto, escalações e prognóstico da Copa Sul-Americana 2025

Na terça-feira, 13 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), Nacional Potosí e Boston River se enfrentam pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O confronto acontece no estádio Victor Agustín Ugarte, na Bolívia, com transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+. As duas equipes buscam uma vitória essencial para manter as chances de classificação na competição.

Situação das equipes

O Nacional Potosí, representante boliviano, vem de um empate por 2 a 2 contra o Guaraní e ocupa a terceira colocação do Grupo A, com 5 pontos conquistados. A equipe tem mostrado certa regularidade jogando em casa, onde costuma aproveitar bem a altitude para pressionar os adversários. No entanto, seu desempenho ainda é inconsistente, com apenas duas vitórias em quatro partidas disputadas no torneio continental.

Já o Boston River, do Uruguai, sofreu uma goleada por 5 a 1 para o Independiente em sua última partida. A equipe soma 4 pontos e aparece na última colocação do grupo. Com duas derrotas e uma das piores defesas da competição, o time uruguaio chega pressionado e com a obrigação de somar pontos fora de casa para manter vivas suas chances de classificação.

Retrospecto e estatísticas

Esta será a primeira vez que Nacional Potosí e Boston River se enfrentam em competições internacionais. O retrospecto recente mostra que o time boliviano marcou 6 gols e sofreu os mesmos 6 em seus quatro jogos na Sul-Americana 2025, com média de 1,2 gols por partida. O Boston River, por sua vez, balançou as redes 7 vezes, mas sofreu 11 gols — média de 2,75 gols sofridos por jogo.

Estatísticas comparativas:

Nacional Potosí: 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas 6 gols marcados, 6 sofridos 14 finalizações por jogo 5 escanteios por jogo

Boston River: 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas 7 gols marcados, 11 sofridos 11 finalizações por jogo 4 escanteios por jogo



Prováveis escalações

Nacional Potosí (baseado no jogo contra o Guaraní):

Saidt Mustafá; Oscar Baldomar, Santiago Echeverría, Luis Demiquel, Andrés Torrico; Hugo Rojas, Luis Pavía, Diego Hoyos; Víctor Ábrego, Martín Prost, Diego Diellos.

Boston River (baseado no jogo contra o Independiente):

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marcos Gómez, Gerónimo Bortagaray, Fredy Martínez; Mauricio Vera, Agustín Amado, Agustín Albarracín; Baltasar Barcia, Freddy Noguera, Agustín Anello.

Onde assistir

A partida será exibida com exclusividade na plataforma Paramount+, que transmite os jogos da Copa Sul-Americana 2025 com qualidade HD e narração em português. É necessário ser assinante do serviço para acompanhar o duelo ao vivo.

Prognóstico e análise

Levando em consideração o fator altitude, o mando de campo e o histórico recente, o Nacional Potosí surge como favorito para o confronto. A equipe boliviana costuma se impor em casa, principalmente quando joga acima dos 3 mil metros do nível do mar. Além disso, o Boston River apresentou falhas defensivas severas nas últimas partidas e mostrou dificuldade em atuar fora do Uruguai.

No entanto, o time uruguaio possui peças ofensivas velozes e pode aproveitar os espaços deixados pelo Nacional Potosí em contra-ataques. O jogo promete ser aberto e com boas chances para ambos os lados.

Dica de aposta: Ambas as equipes marcam (sim) e mais de 2.5 gols na partida.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.