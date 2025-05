ASSISTIR AO VIVO Puerto Cabello x Melgar, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Puerto Cabello x Melgar acontece HOJE (13) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Academia Puerto Cabello x Melgar: Palpite, Onde Assistir e Escalações – Sul-Americana 2025

Nesta terça-feira, 13 de maio de 2025, o Academia Puerto Cabello receberá o Melgar pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, em uma partida crucial para as duas equipes na briga por uma vaga na próxima fase do torneio. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Puerto Cabello, Venezuela. Ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos no Grupo G, mas o time venezuelano leva vantagem no saldo de gols.

ASSISTIR AO VIVO Lanús x Vasco, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Unión de Santa Fe x Mushuc Runa, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Onde Assistir ao Vivo:

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN3 e pela plataforma de streaming Disney+, para os torcedores que desejam acompanhar o duelo em tempo real.

Academia Puerto Cabello x Melgar: Palpites e Odds

Com um confronto importante pela frente, as odds para o jogo indicam que será uma disputa acirrada. Confira alguns palpites recomendados:

Palpite 1: Vitória do Academia Puerto Cabello – Odd de 2.75 na Novibet

Vitória do Academia Puerto Cabello – Odd de 2.75 na Novibet Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Odd de 1.85 na F12.Bet

Ambas as equipes marcam – Odd de 1.85 na F12.Bet Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida – Odd de 2.10 na Bet365

Esses palpites refletem o equilíbrio entre as duas equipes, com o Academia Puerto Cabello contando com a vantagem de jogar em casa, mas o Melgar ainda mantendo viva a esperança de uma reação.

Como Chegam as Equipes:

Academia Puerto Cabello:

O time venezuelano ocupa a terceira posição do Grupo G, com quatro pontos, mesma pontuação do Melgar, mas com saldo de gols superior. Na última rodada, o Academia Puerto Cabello obteve uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Vasco da Gama, em casa. A equipe tem mostrado bom desempenho como mandante e agora precisa manter esse nível para garantir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

O time venezuelano ocupa a terceira posição do Grupo G, com quatro pontos, mesma pontuação do Melgar, mas com saldo de gols superior. Na última rodada, o Academia Puerto Cabello obteve uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Vasco da Gama, em casa. A equipe tem mostrado bom desempenho como mandante e agora precisa manter esse nível para garantir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Melgar:

Já o Melgar, embora tenha a mesma pontuação, ocupa a quarta posição no grupo devido ao seu saldo de gols inferior. Na última rodada, o time peruano sofreu uma derrota por 1 a 0 para o líder Lanús, em casa, e agora precisa somar os três pontos para seguir com chances de avançar na competição.

Escalações Prováveis:

Academia Puerto Cabello (provável):

Luis Romero; Luis Casiani, Emmanuel Peraza, Momo Mbaye e Heiber Linares; Junior Cedeño, Harrison Contreras, Rubén Guerrero e Gerardo Padrón; Dimas Meza e Juan Paredes.

Luis Romero; Luis Casiani, Emmanuel Peraza, Momo Mbaye e Heiber Linares; Junior Cedeño, Harrison Contreras, Rubén Guerrero e Gerardo Padrón; Dimas Meza e Juan Paredes. Melgar (provável):

Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González e Mathias Llontop; Walter Tandazo, Alexis Arias, Gregorio Rodríguez e Martínez; Kenji Cabrera e Percy Liza.

Expectativas para o Confronto:

Este é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. O Academia Puerto Cabello entra em campo com a vantagem de ser o time da casa, mas o Melgar, apesar das dificuldades enfrentadas, não pode ser subestimado. Ambos os times precisarão de uma vitória para seguir vivos na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.

ASSISTIR AO VIVO Nacional Potosí x Boston River, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Grêmio x Godoy Cruz, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

A partida promete ser de muito equilíbrio, com o Academia Puerto Cabello buscando manter sua força em casa, enquanto o Melgar tentará se recuperar da recente derrota e surpreender fora de seus domínios.

Onde Assistir:

A transmissão de Academia Puerto Cabello x Melgar será realizada pelos canais ESPN3 e pela plataforma Disney+, com início às 21h30 (de Brasília), no dia 13 de maio de 2025. Prepare-se para acompanhar mais uma grande partida da Copa Sul-Americana.

Tags:

Academia Puerto Cabello, Melgar, Copa Sul-Americana, onde assistir, palpites, jogo ao vivo, 13 de maio, Estádio Misael Delgado, ESPN3, Disney+, odds, análise, futebol.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.