Governo de Roraima entrega caminhão-baú refrigerado à associação de agricultura familiar

O Governo de Roraima realizou a entrega de um caminhão-baú refrigerado à Aagriprorr (Associação dos Agricultores e Produtores Rurais de Roraima) em Rorainópolis. A ação foi neste sábado, 10, e fez parte de uma série de entregas e inaugurações do Executivo no município. Com a entrega, será fortalecida a agricultura familiar no Sul do Estado, garantindo mais qualidade e segurança no transporte dos alimentos produzidos por mais de 146 agricultores associados.

O governador Antonio Denarium reforçou que a entrega, assim como muitas dessas ações, traduz o compromisso do Governo de Roraima com a agricultura familiar, geração de renda no interior e segurança alimentar no Estado.

“Fortalecer a agricultura familiar é investir na base do desenvolvimento do nosso Estado. A entrega desse caminhão-baú refrigerado à associação representa muito mais do que um equipamento: é a garantia de que nossos produtores terão melhores condições de escoar a produção, de manter a qualidade dos alimentos e de aumentar a renda das famílias. É também uma resposta concreta às necessidades do interior, que tem recebido atenção especial da nossa gestão”, declarou o governador.

A Aagriprorr é responsável pelo fornecimento de hortifrúti para escolas estaduais dos municípios de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Cantá. Com a entrega do novo caminhão refrigerado, a associação amplia sua capacidade de atendimento, garantindo a qualidade dos produtos e valorizando o trabalho dos agricultores familiares.

A presidente da Aagriprorr, Nayara Oliveira, destacou a importância do novo equipamento para a melhoria da logística de distribuição dos produtos.

“A gente participa do PNAE [Programa Nacional de Alimentação Escolar] do Estado, de Rorainópolis, de Boa Vista, e faz entregas inclusive em regiões indígenas do Cantá. Esse caminhão vai ajudar muito na conservação adequada dos alimentos, garantindo que eles cheguem com mais qualidade, principalmente frutas, que antes chegavam machucadas”, afirmou, agradecendo a parceria com o Governo de Roraima para o fortalecimento da agricultura em todos os municípios do Estado.

O veículo, modelo Volkswagen Delivery 9.180, com potência de 150 cv e baú refrigerado, representa um investimento de R$ 541.500,00. O recurso é fruto de emenda parlamentar do ex-deputado Haroldo Cathedral, articulada e liberada junto ao Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) pelo deputado federal Zé Haroldo.

O parlamentar federal explicou que foram dois anos de trabalho junto ao Ministério da Agricultura com pedidos, empenhos, repasses e licitação, e o Governo precisou aportar recursos por conta da inflação.

“Procurei o governador Antonio Denarium e ele fez o aporte necessário, mostrando mais uma vez seu compromisso com a agricultura familiar. Hoje, estamos entregando esse caminhão que vai beneficiar milhares de produtores familiares aqui de Rorainópolis. E não para por aqui. Temos outros pedidos em andamento e vamos continuar trabalhando por mais conquistas para quem produz no nosso Estado”, adiantou.

