Jogos Escolares iniciam com disputas no futsal, futebol de campo e vôlei de praia

A competição dos JERs (Jogos Escolares de Roraima), em sua 7ª Etapa municipal, teve início nessa sexta-feira, 09, com jogos de futsal no Ginásio Galdino Vieira do Nascimento, futebol de campo, no Campo do Poeirinha, e vôlei de praia, na Praça Central da cidade.

No futebol de campo, apenas duas equipes da categoria infantil masculino estão inscritas e disputam vaga para a final, são as Escolas Antônio Augusto Martins da Vila Central e Otília Pinto, da Vila União. O jogo de sexta-feira de manhã terminou empatado.

Futsal possui maior número de inscritos da competição

No futsal, carro-chefe da competição, são 22 equipes e 220 alunos-atletas inscritos. De acordo com o coordenador da modalidade, Alex Thomé, o futsal sempre atrai muitos atletas e, pelo volume de times inscritos, os jogos devem acontecer até domingo, 11.

“Nós estamos com jogos em duas quadras, uma em Santa Cecília e aqui na sede do município, no ginásio. Amanhã vamos continuar com jogos somente no ginásio e as finais serão no domingo pela manhã. Os alunos vão jogar as finais em um dia especial, no dia das mães”, ressaltou Thomé.

Uma das equipes que estreou na competição com vitória foi o time de futsal mirim masculino da Escola Estadual Indígena Sizenando Diniz, que venceu por 4 X 0 a equipe da Escola Estadual Raimundo Carlos Mesquita.

Keven Duarte da Costa, que joga como pivô e fixo, falou sobre o primeiro jogo do time: “O jogo estava fácil, a gente é que não aproveitou mais as oportunidades de fazer o gol. Só basta tocar, focar e prestar mais atenção no jogo. Conseguimos uma vitória, com um excelente resultado agora é seguir em frente”, disse.

O técnico da equipe, professor Cloter Mendes, explicou que o time estava um pouco nervoso por causa do jogo de estreia. Mas agora, passado o nervosismo, é focar nas demais partidas.

“A equipe é nova, tem só dois atletas do ano passado. Hoje eles conseguiram se sobrepor um pouco, passaram do nervosismo da primeira partida. Agora vamos para o próximo jogo”, disse.

Vôlei de praia

Pela parte da tarde, iniciaram as disputas da modalidade de vôlei de praia, com cinco duplas na categoria infantil masculino e seis equipes inscritas na categoria infantil feminino, com previsão de 19 jogos. Um número bem expressivo. O coordenador da modalidade falou sobre o crescimento do vôlei de praia no estado.

“Se formos fazer um levantamento de 2023 para 2025, tanto o nível do vôlei de praia quanto o quantitativo de inscritos aumentou gradativamente, graças a Deus. E é isso que nós esperamos, que essa modalidade venha se desenvolver mais ainda nos municípios”, disse.

Neste sábado, 10, os JERs seguem com as disputas do tiro com arco, uma modalidade nova, que surgiu no ano passado e que vem ganhando cada vez mais adeptos em Roraima.

Os Jogos

A 7ª etapa municipal dos 52º dos JERs é realizada pelo Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), com a organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima) e a parceria da Prefeitura do Cantá.

Durante os jogos, os estudantes contam com alimentação completa (café, almoço e janta), além de alojamento e transporte escolar, ofertados pelo Governo de Roraima.

Os vencedores em cada modalidade e categoria garantem vaga para disputar a grande final dos JERs, que acontece de 08 a 15 de julho em Boa Vista.

Os vencedores da final conquistam vaga para as etapas nacionais: os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados em Minas Gerais em outubro, e os Jogos da Juventude, que ocorrem em setembro, na capital federal.

