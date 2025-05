Governadora em exercício participa em Florianópolis do lançamento da 32ª Feira da Esperança

Fotos: Richard Casas / GVG

A governadora em exercício Marilisa Boehm participou do lançamento da 32ª edição da Feira da Esperança na noite desta segunda-feira, 12, em Florianópolis. O tradicional evento – que é voltado para a arrecadação de fundos para a manutenção dos serviços oferecidos gratuitamente na APAE Florianópolis para 915 assistidos – vai ser realizado de 13 a 15 de junho, no CentroSul.

“É uma grande honra participar desta noite tão especial, que marca o lançamento de um evento que, ano após ano, nos convida a renovar a fé no poder da solidariedade e do compromisso com o bem comum”, afirmou Marilisa. Para ela, a Feira da Esperança não é apenas uma celebração tradicional no calendário da capital catarinense. “Ela é uma demonstração viva de que, quando a sociedade se une em torno de uma causa justa, como a inclusão e a dignidade das pessoas com deficiência, os frutos são transformadores”, assegurou.

A governadora em exercício também destacou a relevância do trabalho de pessoas, empresas e instituições que, todos os anos, se dedicam a apoiar a causa. De acordo com ela, todos representam um elo fundamental em uma corrente de cuidado, acolhimento e amor. “Eu agradeço ainda, de coração, pela homenagem a mim dedicada. Tenho maior orgulho em ser a madrinha desta festa”, citou.

Marilisa destacou que a educação especial é um compromisso do governador Jorginho Mello e dela. “O Governo do Estado é um parceiro ativo e comprometido com a educação especial. Santa Catarina é referência nacional nesse atendimento, e não por acaso nos últimos 12 meses, investimos mais de R$ 325 milhões em convênios com instituições especializadas, garantindo estrutura, qualificação e atendimento de excelência para milhares de famílias. Temos convicção de que nenhuma política pública será verdadeiramente completa se não for inclusiva. Por isso, seguimos trabalhando para fortalecer o papel das instituições que há décadas constroem pontes entre o cuidado e a autonomia, como faz a APAE com maestria. Cuidar das pessoas sempre foi uma das diretrizes do governador Jorginho Mello e uma missão que toda a nossa gestão carrega com seriedade”, concluiu.

