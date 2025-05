Nova Iguaçu realiza Dia D de vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, realizou, neste sábado (10), o Dia D de mobilização e intensificação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe). A ação no município disponibilizou 62 pontos de imunização com o objetivo de proteger a população A ação foi para aumentar a proteção antes da chegada do inverno, quando as doenças respiratórias tendem a ter aumento no número de casos. A imunização é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza.

“Esta campanha é importante para motivar as pessoas a se vacinarem para evitar complicações do vírus da influenza, que pode até levar aos casos de internação, principalmente em grupos de risco. A melhor forma de evitar doenças sempre foi a prevenção com vacinas”, enfatizou o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, que acompanhou a vacinação na Policlínica do Shopping Nova Iguaçu e no Ônibus da Saúde, estacionado na Praça Rui Barbosa.

O soldador Natanael Barcellos, de 64 anos, foi um dos que sabiam da importância da vacinação para se prevenir da gripe.

“Eu ficava constantemente gripado, pois tinha dificuldade em me vacinar. Me conscientizei que a imunização é importante, pois a gripe é coisa séria, não é brincadeira. Já vi gente ser internada por causa da gripe e a saúde se agravar. É melhor ficar seguro e com a imunidade alta e saudável”, garantiu o morador do bairro da Luz.

O público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para este Dia D incluiu crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, puérperas, povos indígenas e quilombolas, professores do ensino básico e superior, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, quadro das comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo e caminhoneiros, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação e trabalhadores dos Correios.

Para quem ainda busca se vacinar, os endereços dos postos de saúde de Nova Iguaçu estão disponíveis no site https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina/.