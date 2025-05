Rio Comprido recebe Loja Solidária do Fundo Social

Paula Pessoa





Fundo Social de Solidariedade

A Loja Solidária, evento do Fundo Social de Solidariedade, inicia uma nova programação em diversas regiões de São José dos Campos para atender a população em vulnerabilidade social com doação de roupas, calçados e acessórios.

Nesta terça-feira (13), a comunidade do Rio Comprido e região sul poderá passar na Loja Solidária que ficará aberta, das 9h às 12h, na Emefi Profª Mercedes Maria Perotti (Rua Esperança, 181), para escolher o que precisa. Confira abaixo as próximas ações do Fundo Social, nas regiões leste, norte e sul.

A realização das Lojas Solidárias atemporais, ou seja, fora do período comum da campanha do agasalho, é possível graças às doações recebidas e organizadas pelo Fundo Social.

Programação de Lojas Solidárias

03/06 – Fundhas Unidade do Jardim Rodolfo (R. Rodolfo Scarpa, 361 – Jardim Rodolfo)

17/06 – Emefi Profª Zilda Altimira Soci (Largo da Boa Vista, 480 – Vila Paiva)

01/07 – Fundhas Unidade Arnoldo Roberto Nascimento – Dom Pedro I (R. Edílson Sábino dos Santos, 81 – Conj. Res. Dom Pedro I)

Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, criado em 2005, conecta doadores a quem mais precisa, promovendo uma sociedade mais justa.

As doações são direcionadas a entidades sociais, garantindo ajuda efetiva. Os projetos e campanhas incentivam a solidariedade e o cuidado com o próximo, fortalecendo o desenvolvimento social e a rede de apoio da cidade.

Saiba mais no site: https://doasaojose.com.br/

Contato: 3911-8060





Serviço – Loja Solidária na Emefi Profª Mercedes Maria Perotti

Data: 13/05 (terça-feira)

Horário: das 9h às 12h

Endereço: Rua Esperança, 181, Rio Comprido



Fundo Social de Solidariedade