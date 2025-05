ASSISTIR AO VIVO Once Caldas x San José , HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Once Caldas x San José acontece HOJE (15) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

CONMEBOL Sudamericana: Análise e Previsões para a Rodada 5 entre Once Caldas x San José

ASSISTIR AO VIVO Cienciano x Deportes Iquique , HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Atlético-MG x Caracas , HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Na próxima rodada da CONMEBOL Sudamericana, Grupo F, teremos um embate crucial entre o Once Caldas e o GV San José. A partida está marcada para amanhã, 15 de maio de 2025, às 23:00 (horário de Brasília), no Estadio Palogrande, em Manizales, Colômbia. A expectativa é alta, já que ambos os times estão lutando pela classificação.

Histórico e Performance das Equipes

O Once Caldas ocupa atualmente a 1ª posição do grupo com um desempenho sólido até agora. Na última partida entre essas duas equipes, o time colombiano saiu vitorioso, o que fortalece sua confiança para esta rodada. Em comparação, o GV San José está na 3ª posição, precisando de uma vitória para continuar com chances de avançar.

As duas equipes têm mostrado performances interessantes, com destaques individuais que podem decidir o jogo. No lado do Once Caldas, o jogador Jerson Malagón tem sido fundamental com uma média alta de passes e defesas precisas. Já no GV San José, Joel López Pissano se destaca, especialmente em ataques e recuperação de bola.

ASSISTIR AO VIVO Racing x Corinthians, HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Independiente x Guaraní, HOJE (15), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Detalhes da Partida

Data : 15 de maio de 2025

: 15 de maio de 2025 Hora : 23:00 (horário de Brasília)

: 23:00 (horário de Brasília) Estádio : Estadio Palogrande, Manizales, Colômbia

: Estadio Palogrande, Manizales, Colômbia Árbitro : Augusto Bergelio Aragon Bautista

: Augusto Bergelio Aragon Bautista Canal de Transmissão: Paramount+

Probabilidades e Previsões

O Once Caldas chega com uma vantagem de 1.11 nas odds, enquanto o GV San José possui odds de 8.25, indicando que os colombianos são favoritos para vencer. A equipe anfitriã tem mostrado um futebol mais sólido nas últimas rodadas, enquanto o GV San José tentará surpreender fora de casa.

Se observarmos o desempenho recente das equipes, o Once Caldas tem uma média de 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos, enquanto o GV San José teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Isso torna o cenário ainda mais competitivo, mas o Once Caldas é o time a ser batido.

Expectativa de Jogo e Análise Técnica

Com a experiência de jogar em casa, o Once Caldas tem o apoio da torcida e a vantagem do campo. O GV San José, por outro lado, precisará superar o desafio de jogar fora de casa e contar com uma performance sólida de seus principais jogadores, como Pissano.

O árbitro da partida, Augusto Bergelio Aragon Bautista, tem uma média de cartões de 0.48 por jogo, o que sugere um estilo de arbitragem mais técnico e menos propenso a decisões disruptivas.

Conclusão e Dicas de Apostas

O jogo promete ser emocionante, com o Once Caldas favorito para vencer, mas o GV San José pode surpreender. As apostas mais seguras são em uma vitória do Once Caldas, dado o seu melhor desempenho até o momento. No entanto, para os apostadores mais ousados, uma vitória do GV San José pode oferecer um retorno significativo.

Fique atento às estatísticas ao vivo e aproveite a cobertura detalhada durante o jogo. Não deixe de acompanhar a partida para ver se o Once Caldas continuará dominando o grupo ou se o GV San José dará a volta por cima.

Tags: CONMEBOL Sudamericana, Once Caldas, GV San José, futebol, apostas, futebol sul-americano, resultados ao vivo, futebol colombiano, CONMEBOL.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.