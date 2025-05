Coaves Kids registra 55 espécies de aves no Sesi Votorantim durante o “Big Day” – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Um grupo de 25 crianças e adolescentes participou, na manhã do último sábado (10), do encontro especial do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves), no Sesi Votorantim. Lá, eles tiveram a oportunidade de participar do “Big Day” e registraram, junto com a equipe de educadores e ornitólogos, 55 espécies de aves no local. A lista pode ser conferida no link: https://ebird.org/checklist/S235988714.

O “Big Day” é um evento mundial em que pessoas observam as aves e registram as espécies encontradas durante as “passarinhadas” nesse único dia. As informações coletadas são compartilhadas na plataforma internacional eBird (https://ebird.org/home), que é um programa gratuito de listas de ocorrência de aves, usado por milhões de observadores em todo o mundo.

Além da passarinhada, as crianças e adolescentes interagiram com os animais da Fazendinha do Sesi Votorantim e aprenderam mais sobre cada um deles. Eles também visitaram a exposição “Aves em liberdade…sempre”, com fotografias registradas por membros do Clube de Observadores de Aves. Por fim, o grupo realizou plantio de mudas nativas no local.

O Coaves Kids é uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Clube de Observadores de Aves (Coaves), e é voltada a crianças de seis anos ou mais e adolescentes, acompanhados de seus pais e familiares. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: parquedaaguavermelha@sorocaba.sp.gov.br.