MAB será a atração do City Tour deste sábado em São José

O programa City Tour da Prefeitura de São José dos Campos programou para o próximo sábado (17) visita ao MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), localizado no complexo do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).

Todos os passeios do programa são gratuitos. Durante a visita, os participantes recebem informações de guias especializados sobre o funcionamento das atrações.

Os deslocamentos serão feitos por meio de um ônibus especial destinado ao programa City Tour, adaptado para portadores de necessidades especiais.

A concentração está marcada para 8h30 na portaria de entrada do Parque da Cidade Roberto Burle Marx com saída às 9h. O encerramento está previsto para 13h, com retorno ao local.

As inscrições podem ser feitas pela Central 156 (telefone, site e app) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br até 12h de sexta-feira (16).

Memorial

Construído em 2004, o MAB mantém viva a memória das conquistas do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). O acervo está distribuído nos ambientes Ensino, Aeronáutica, Defesa, Espacial e Pesquisas Associadas.

Com uma ampla variedade de aeronaves expostas, o MAB atrai anualmente muitos visitantes, incluindo turistas nacionais e internacionais. Entre os destaques do acervo estão aeronaves icônicas da aviação brasileira, como o Bandeirante e o Tucano, além de simuladores e peças de satélites.

O ambiente Aeronáutica também expõe as primeiras e as principais pesquisas do DCTA, incluindo motores, motor a álcool (veículo Dodge) e maquetes de ensaio em túnel de vento. Um dos destaques é o foguete VLS-1 (Veículo Lançador de Satélite), desenvolvido pelo DCTA.



