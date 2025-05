Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Sexta (16/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 16/05/2025 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo nesta Sexta-feira (16/05/2025): Sessão da Tarde e Corujão prometem emoção e diversão

Nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, a TV Globo preparou uma programação especial para os amantes de cinema, com destaque para os longas “No Olho do Tornado”, na Sessão da Tarde, e “Palm Springs”, no Corujão I. Ambas as produções prometem prender a atenção dos telespectadores com histórias intensas e atuações marcantes.

Sessão da Tarde – No Olho do Tornado (Into the Storm)

Horário estimado: 15h30 (horário de Brasília)

Gênero: Ação | Classificação: 14 anos

Direção: Steven Quale

Ano: 2014 | Origem: EUA

Elenco: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Max Deacon, Alycia Debnam-Carey, Nathan Kress, Matt Walsh

A adrenalina toma conta da Sessão da Tarde com “No Olho do Tornado”, um filme que leva o espectador para o centro de um desastre natural. A trama acompanha um grupo de cientistas caçadores de tempestades que, liderados por Pete, enfrentam o maior tornado já registrado. O que era para ser apenas mais uma missão científica, se transforma em uma luta pela sobrevivência, com cenas de tirar o fôlego e efeitos especiais impressionantes.

Com uma narrativa envolvente, o longa destaca não só a força da natureza, mas também a coragem humana diante do caos. Uma ótima escolha para quem gosta de ação, suspense e filmes-catástrofe.

Corujão I – Palm Springs

Horário estimado: 2h30 (madrugada de sexta para sábado)

Gênero: Comédia, Fantasia | Classificação: 14 anos

Direção: Max Barbakow

Ano: 2020 | Origem: EUA

Elenco: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Tyler Hoechlin

Mais tarde, a diversão fica por conta da comédia “Palm Springs”, um filme surpreendente que mistura romance, fantasia e humor inteligente. A história acompanha Nyles e Sarah, dois convidados de um casamento que se veem presos em um loop temporal. Ao perceberem que estão vivendo o mesmo dia repetidamente, os dois resolvem aproveitar a situação da forma mais caótica e divertida possível.

Com atuações carismáticas e um roteiro criativo, o filme se tornou um dos queridinhos do público desde seu lançamento. Ideal para quem busca uma trama leve, mas com profundidade emocional e risadas garantidas.

Fique ligado na Globo e aproveite uma sexta-feira cheia de ação e boas risadas! Para mais dicas de filmes e programação da TV, continue acompanhando o nosso portal.

