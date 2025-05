Secretaria de Transparência Pública de João Pessoa participa de 1ª Assembleia Geral em Brasília

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Ao investir no crescimento físico, emocional e intelectual das crianças, Boa Vista se tornou referência nacional e internacional em boas práticas para a fase mais importante da vida. O Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa visitou a sede do programa “Família Que Acolhe”, nessa sexta-feira, (12) para conhecer as […]