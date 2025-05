Artur marca golaço e Botafogo vence Estudiantes na Libertadores

Por MRNews



O Botafogo não encontrou facilidades, mas derrotou o Estudiantes (Argentina) por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (14) no estádio Nilton Santos, para continuar com possibilidades de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Rádio Nacional transmitiu o jogo decisivo ao vivo.

Apesar da vitória em casa, o Alvinegro de General Severiano permanece na terceira posição da classificação do Grupo A, agora com nove pontos, mesma pontuação da equipe argentina, que ocupa a vice-liderança. A primeira colocação da chave é da Universidad de Chile (Chile), que tem 10 pontos, e que é o último adversário do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, em partida que será disputada no dia 27 de maio no estádio Nilton Santos.

Empurrado por sua torcida, o time de General Severiano teve ampla superioridade na etapa inicial, com inúmeras oportunidades de abrir o marcador. E esse domínio se transformou em gol aos 41 minutos, quando Jair lançou Artur na ponta direita, que cruzou rasteiro com força para o meio da área, onde Rwan Cruz teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

A equipe do técnico português Renato Paiva começou melhor na etapa final, e ampliou sua vantagem logo aos 6 minutos, com gol de cabeça de Igor Jesus após cobrança de escanteio de Alex Telles. Mas o Botafogo diminuiu a rotação, e permitiu que o Estudiantes chegasse ao empate (com dois gols de Palacios, aos 16 e aos 32), flertando com a desclassificação da competição.

Porém, no momento mais complicado da partida a estrela do atacante Artur brilhou. Aos 39 minutos o atacante recebeu na ponta direita lançamento longo de Marlon Freitas e, com um toque, driblou um adversário e ficou em liberdade para dar uma chapada para superar o goleiro Mansilla, garantindo uma importante vitória para o Botafogo.

Outros resultados:

São Paulo 1 x 1 Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia) 1 x 0 Bahia