A Operação Cata-Bagulho atenderá os seguinte bairro neste sábado, 17:

Os artistas que vão participar da edição 2025 do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), estão intensificando os ensaios, que acontecem de segunda a sexta-feira. A estreia será na próxima quinta (17) e as apresentações seguem até 19 de abril, no adro do Centro Cultural São […]