Aston Villa x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (16/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Aston Villa x Tottenham acontece hoje, HOJE (16) às 15h39 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Aston Villa x Tottenham Hotspur: Prévia da Partida, Escalações e Palpites – Premier League 2025

A Premier League entra em sua 37ª rodada com um confronto decisivo para os objetivos de Aston Villa e Tottenham Hotspur. A partida será disputada na sexta-feira, 16 de maio de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Villa Park. Enquanto o time da casa busca garantir uma vaga na próxima edição da Champions League, os visitantes lutam para encerrar a temporada de forma digna, em meio a um desempenho decepcionante.

Aston Villa mira a Champions League

O Aston Villa, comandado por Unai Emery, vive grande fase na Premier League. Com 63 pontos, mesma pontuação que o Chelsea, ocupa a sexta posição e sonha com a classificação para a Liga dos Campeões. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth e está invicta há 20 jogos em casa, com sete vitórias consecutivas no Villa Park.

O time tem se mostrado sólido defensivamente, com cinco jogos sem sofrer gols nos últimos oito compromissos na liga. Além disso, venceu sete das últimas oito partidas, com destaque para os 16 gols marcados nesse período. A confiança da torcida é grande, e a expectativa é que o time mantenha o ritmo contra os Spurs.

Tottenham afunda na tabela

Do outro lado, o Tottenham Hotspur vive um dos piores momentos de sua história recente na Premier League. Ocupando apenas a 17ª colocação, com 38 pontos, a equipe de Ange Postecoglou soma 20 derrotas em 36 partidas e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Crystal Palace.

A campanha fora de casa é preocupante: são cinco jogos sem vencer como visitante, com quatro derrotas e apenas quatro gols marcados no período. Além disso, a equipe está desfalcada para este confronto, pois James Maddison e Dejan Kulusevski estão fora por lesão, e outros jogadores devem ser poupados devido à final da Liga Europa na próxima semana.

Prováveis escalações

Aston Villa:

Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Gray, Bissouma, Sarr; Johnson, Richarlison, Son

Com Jacob Ramsey suspenso e Marcus Rashford ainda fora, Emery deve manter Morgan Rogers, Marco Asensio e John McGinn na linha ofensiva. Já no Tottenham, Son Heung-min e Richarlison devem liderar o ataque, mas dificilmente jogarão os 90 minutos.

Análise e palpite

A fase e a motivação do Aston Villa tornam a equipe favorita. Jogando em casa e precisando da vitória para manter vivo o sonho da Champions League, os Villans devem aproveitar a má fase e a provável rotação do elenco adversário para impor seu jogo.

Já o Tottenham deve ter um desempenho limitado, uma vez que sua atenção está dividida com a final europeia, e a ausência de peças-chave compromete a criatividade e a consistência da equipe.

Palpite: Aston Villa 4 x 1 Tottenham

Conclusão

Com um desempenho sólido, elenco competitivo e o apoio de sua torcida, o Aston Villa entra como franco favorito neste confronto da Premier League. Para o Tottenham, a prioridade está na Europa, e este duelo pode apenas marcar mais um capítulo decepcionante da campanha doméstica de 2025.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN