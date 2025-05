“Brincando com Bebê Reborn” é atração gratuita aos domingos no Paço Municipal – Agência de Notícias

Crianças e adolescentes de Sorocaba podem participar, neste domingo (18), das 10h às 17h, do “Brincando com Bebê Reborn”. A iniciativa que tem caráter social, é gratuita, sem custo ao município e em parceria com a iniciativa privada. O evento acontece nos fundos da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, próximo ao playground do Paço Municipal, no Alto da Boa Vista.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria da Cultura (Secult), da Secretaria da Educação (Sedu) e da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o objetivo é propiciar às crianças uma tarde de descontração e alegria junto de seus familiares e amigos.

As crianças devem estar acompanhadas de seus pais e/ou responsáveis, para efetivar o cadastro por ordem de chegada. Cada grupo de 25 crianças receberá e brincará com os bebês reborn durante vinte minutos. Após esse período, o participante poderá receber réplica de exame de ultrassom, Certidão de Nascimento, RG e Carteira de Vacinação de seu bebê reborn. Outra opção, é trazer seu próprio bebê reborn.

“Brincando com Bebê Reborn” acontece, também, nos próximos domingos (25 e 1º), das 10h às 17h. A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista.