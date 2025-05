Chelsea x Manchester United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (16/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Chelsea x Manchester United acontece hoje, HOJE (17) às 16h15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Chelsea x Manchester United: Prévia, Notícias e Palpites para o Confronto da Premier League

O embate entre Chelsea e Manchester United, marcado para a sexta-feira, 16 de maio de 2025, às 16h15 (horário de Brasília), promete fortes emoções em Stamford Bridge, em jogo válido pela 37ª rodada da Premier League. Em momentos opostos na tabela, os Blues lutam por uma vaga na Champions League, enquanto os Red Devils tentam evitar terminar a temporada com um dos piores desempenhos da história do clube.

Chelsea mira o G4 da Premier League

Depois de terminar a temporada 2023/24 apenas na sexta posição, o Chelsea renovou suas ambições com o técnico Enzo Maresca. A meta clara é voltar à Champions League, e para isso precisa terminar ao menos no quinto lugar. Atualmente, o clube ocupa a quinta posição com 63 pontos, empatado com o Aston Villa, mas com vantagem no saldo de gols.

Apesar de uma sequência de cinco vitórias em todas as competições, a equipe londrina foi derrotada por 2×0 pelo Newcastle na rodada anterior, interrompendo sua ascensão. Contudo, os números em casa são animadores: o Chelsea perdeu apenas dois jogos como mandante na liga — sendo a última derrota em Stamford Bridge ainda no Boxing Day contra o Fulham.

Manchester United em crise: foco é a final da Europa League

O Manchester United vive uma temporada para esquecer. Ocupando a 16ª colocação com 39 pontos, a equipe treinada por Ruben Amorim pode terminar a Premier League com menos de 40 pontos, algo inimaginável há alguns anos. Com uma série de sete jogos sem vitória na liga, os Red Devils têm apostado suas fichas na final da Europa League contra o Tottenham, que acontece na próxima semana.

No último jogo, o time perdeu em casa para o West Ham por 2×0 e pode poupar alguns titulares neste confronto com o Chelsea, já que o foco está totalmente voltado para o título europeu que pode salvar a temporada.

Desfalques e prováveis escalações

Chelsea:

Fora: Nicolas Jackson (suspenso), Christopher Nkunku e Marc Guiu (lesionados), Wesley Fofana e Omari Kellyman.

Destaques: Cole Palmer, Caicedo e Cucurella devem ser fundamentais no esquema de Maresca.

Provável escalação: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, George; Neto.

Manchester United:

Fora: Joshua Zirkzee, Lisandro Martinez, Diogo Dalot e Leny Yoro (todos lesionados). Jadon Sancho não pode atuar contra o clube ao qual pertence.

Provável escalação: Bayindir; Fredricson, Lindelof, Shaw; Kamason, Eriksen, Ugarte, Amass; Mainoo, Garnacho; Obi.

Retrospecto e expectativas

O Chelsea está invicto nos últimos quatro jogos em casa contra o Manchester United, com a última derrota para os rivais datando de fevereiro de 2021. Diante de um adversário que provavelmente virá desfalcado e com foco na Europa League, os Blues têm grande chance de somar três pontos cruciais.

A equipe de Londres tem um desempenho muito superior quando joga diante de sua torcida, e com Palmer em boa fase e o Manchester United em crise, é esperado um domínio do time da casa.

Palpite para Chelsea x Manchester United

O cenário favorece amplamente o Chelsea, tanto pelo momento técnico quanto pelo fator casa e urgência por pontos. Já o Manchester United deve poupar atletas pensando na final europeia e chega com o moral baixo.

Palpite: Chelsea 3 x 1 Manchester United

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN