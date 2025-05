Maio Laranja – Todos juntos na proteção de nossas crianças!  – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Com o papel de propor e fiscalizar as políticas públicas para mulheres, a Secretaria de Estado da Cidadania empossou as integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher nesta terça-feira (18). Os membros passam a compor a gestão do triênio 2025-2028. Composto por 22 integrantes mulheres, e suas respectivas suplentes, o Conselho tem 50% de […]