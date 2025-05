SONORA – Santa Catarina intensifica medidas de defesa sanitária após confirmação de foco de Influenza Aviária no Rio Grande do Sul

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e a Cidasc emitiram uma nota técnica com medidas sanitárias visando garantir a proteção do estado e dar segurança aos países importadores.

A medida vem após a confirmação de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O Estado intensifica as ações de defesa sanitária animal, entre elas estão a análise da movimentação e produtos de origem animal vindos da região do foco.

A depender da evolução do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pela Cidasc para proteger a avicultura catarinense.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, ressalta que a pasta está vigilante e reforçando todas as medidas para impedir a entrada dessa doença em Santa Catarina:

Os produtores devem reforçar as medidas de biosseguridade e proibir visitas de pessoas alheias ao sistema de produção, além de ficar atentos a questões como taxa de mortalidade das aves, entre outras, como explica a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos:

Conforme o Mapa, esse é o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa. A Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), é uma doença das aves causada por vírus. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas).