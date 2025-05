Unidades de saúde estaduais apresentam queda nos indicadores de infecção hospitalar

Prevenir infecções em ambientes hospitalares é uma tarefa contínua que exige organização, protocolos bem definidos e engajamento de todas as equipes. Em Roraima, esse trabalho é conduzido pelo Núcleo Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente, CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), que atua monitorando as unidades de saúde e promovendo capacitações ao longo do ano.

Esse trabalho tem mostrado resultados concretos graças às ações de controle e prevenção implementadas nas unidades de saúde do Governo de Roraima, os índices de infecção hospitalar estão em queda, mantendo-se abaixo do limite de 5% estipulado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Entre os destaques, está a redução de 8,5% para 3% nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) adulto no período de 2021 a 2024. Já na UTI Neonatal, o índice está abaixo de 1,5% desde 2022, enquanto nos partos cirúrgicos, o percentual está estabilizado em 3% também desde 2022.

Somente em 2023, o Núcleo realizou visitas técnicas, inspeções sanitárias, encontros estaduais e um planejamento estratégico com os serviços de saúde, com o objetivo de identificar gargalos e apoiar a definição de prioridades. Agora, o foco é acompanhar se as ações propostas estão sendo efetivamente implementadas.

Nesta quinta-feira, 15, é comemorado o Dia Nacional do Controle de Infecções Hospitalares, estabelecido pela Lei 11.723/2008, e tem como objetivo sensibilizar a população, gestores e profissionais da saúde quanto à importância do controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.

“Essas infecções podem resultar em internações prolongadas, uma incapacidade de longo prazo desse paciente, aumento de resistência dos microrganismos aos antimicrobianos que nós temos disponíveis, além da própria dor, do sofrimento e da morte eventual de um paciente devido a uma infecção hospitalar”, afirmou a gerente do Núcleo, Suelen Belo.

Além das ações diretas com os serviços de saúde, o Núcleo também divulga materiais técnicos, notas e boletins informativos, participa de eventos promovidos pela Anvisa e incentiva o uso correto de práticas como a higiene das mãos, o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e a adesão aos protocolos de prevenção em procedimentos como cirurgias e inserção de cateteres e nas cirurgias.

“Todo profissional de saúde deve ter sempre em mente que o controle das infecções é primordial no cuidado com os pacientes, desde a higiene correta das mãos, do uso dos EPIs, seguir os protocolos de precaução e os checklists que devem ser realizados, por exemplo na inserção de cateteres nas cirurgias”, destacou Suelen.

O próximo passo do núcleo será o III Encontro Estadual de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente, que ocorrerá no dia 27 de maio, reunindo profissionais de todas as regiões do Estado para troca de experiências e fortalecimento das ações em rede.

