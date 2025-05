Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé: Livescore, Estatísticas e Palpites para 18/05/2025

No próximo domingo, dia 18 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), o estádio Bento Freitas será palco do confronto entre Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida promete fortes emoções, especialmente pela rivalidade regional entre os dois clubes do Rio Grande do Sul.

Momento das Equipes Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé

O Brasil de Pelotas vive uma fase delicada. Nas últimas cinco partidas, o time conquistou apenas uma vitória, acumulando quatro derrotas. Na rodada anterior, perdeu por 1 a 0 para o São Luiz. A equipe pelotense também caiu diante de adversários como Azuriz e São José, o que evidencia a necessidade urgente de recuperação.

Por outro lado, o Guarany de Bagé chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o São José, também pela Série D. Mesmo assim, o clube soma três derrotas, um empate e apenas um triunfo nos últimos cinco jogos. A defesa tem sofrido com a pressão dos adversários, e fora de casa, o desempenho é ainda mais preocupante.

Confrontos Diretos

Historicamente, os confrontos entre Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé são equilibrados. Em 25/01/2025, pelo Gauchão Superbet, empataram em 0 a 0. No encontro anterior, em 11/02/2024, mais um empate: 1 a 1. A última vitória do Xavante sobre o Guarany ocorreu em 2022, com um expressivo 4 a 1.

Onde Assistir Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé ao Vivo

A partida contará com cobertura em tempo real (livescore) através do Flashscore.com.br, com atualizações minuto a minuto, estatísticas detalhadas e escalações ao vivo. Algumas casas de apostas, como bet365, Betano, EstrelaBet e Superbet, também oferecem transmissão ao vivo, desde que o usuário tenha saldo ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Estatísticas e Palpites

Brasil de Pelotas marcou apenas 2 gols nas últimas 5 partidas.

marcou apenas nas últimas 5 partidas. Guarany de Bagé sofreu 8 gols no mesmo período.

sofreu no mesmo período. Em confrontos diretos, os últimos três jogos terminaram com menos de 3 gols .

. A tendência é de uma partida travada e decidida nos detalhes.

Palpite: Menos de 2.5 gols na partida e chance dupla para o Brasil de Pelotas (1X).

Apostas e Odds

As principais casas de apostas já disponibilizam mercados para o duelo, com odds ainda indefinidas, mas com leve favoritismo para o time da casa. Fique atento às atualizações em sites como Betano.br, Aposta Ganha, EsportivaBet e Bet365 para encontrar as melhores cotações.

Conclusão

Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé é mais do que um jogo da Série D — é um clássico regional que atrai olhares atentos dos torcedores gaúchos. Apesar do mau momento do Xavante, o fator casa pode ser decisivo diante de um Guarany que ainda busca solidez fora de Bagé.

