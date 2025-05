Polícia Civil finaliza curso de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organizações Criminosas

Cerca de 12 policiais civis, dentre eles agentes e escrivães da PCRR (Polícia Civil de Roraima), concluíram nesta sexta-feira, dia 16, um curso sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro e Repressão às Organizações Criminosas, que ocorreu na sala de reuniões da Delegacia-Geral. O objetivo foi trazer novos conhecimentos para as investigações no combate a crimes financeiros e desarticular organizações criminosas.

A capacitação teve duração de cinco dias, entre os dias 12 e 16 de maio, e foi ministrada pelos delegados da Polícia Civil de Pernambuco, Jean Pierry Brito e Felipe Oliveira, que explanaram conceitos acerca da lavagem de dinheiro, além de apresentar métodos e ferramentas utilizadas por criminosos.

De acordo com o delegado de Pernambuco, Jean Pierry, o curso é fruto de uma cooperação institucional entre a Polícia Civil de Pernambuco e Roraima, visando capacitar os policiais na investigação financeira de Organizações Criminosas.

“Já temos uma certa experiência nesse tipo de investigação e fomos convidados para compartilhar as nossas experiências. O resultado tem sido muito bom. Os policiais tiveram um grande aproveitamento no aprendizado e temos a expectativa de que bons resultados podem ser colhidos em breve a partir de investigações dessa natureza”, disse

Segundo o delegado Felipe Oliveira, durante o curso, os policiais puderam usar ferramentas para investigação com aulas teóricas e práticas. Ferramentas estas que são utilizadas no combate ao crime organizado.

“Nós trouxemos alguns relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, e, com base nesses relatórios, os policiais puderam utilizar ferramentas para análise de dados. E tenho certeza de que a partir dessa capacitação os policiais sairão devidamente instruídos, treinados e aptos a promoverem investigação de cunho financeiro visando a prevenção e repressão da lavagem de dinheiro e o combate a organizações criminosas”, destacou Felipe Oliveira.

O delegado titular da Draco (Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas), Wesley Costa de Oliveira, destacou que o curso objetivou capacitar os policiais sobre investigação financeira.

“Como existem vários integrantes de organizações criminosas que atuam na lavagem de dinheiro, esse curso vai dotar a Polícia Civil de capacidade técnica para ampliar essas investigações e melhorar a qualidade técnica da prova que a gente produz. Então é de fundamental importância para que a gente possa debelar cada vez mais as organizações criminosas que estão atuando no nosso estado”, disse.

Para a agente de Polícia Civil de Roraima, Layane Maia, lotada na Draco (Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas), a capacitação promove melhorias na atuação de profissionais da segurança.

“A investigação nesta área financeira ainda é muito nova para a polícia, e por ser uma área nova é de extrema importância, principalmente no contexto do crime organizado, pois há muita movimentação de dinheiro, vez que os criminosos utilizam várias fontes e meios para burlar as investigações. Capacitando os policiais nessa área, a gente consegue chegar e solucionar os crimes que vem surgindo”, disse a agente.

