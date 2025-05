Professores participam de palestra sobre alfabetização em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



“A Importância da Alfabetização na Vida das Pessoas” foi o tema da palestra ministrada na quinta-feira, 15, pelo professor Dr. Luiz Carlos, da Universidade Estadual de Londrina e do Instituto Alfa e Beto (IAB).

O evento ocorreu no auditório da Faculdade Cathedral e reuniu professores do 1º ano do ensino fundamental, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), totalizando cerca de 470 profissionais da educação.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lincoln Oliveira da Silva, a palestra marca o lançamento oficial do Ano da Alfabetização em Boa Vista, com o objetivo de sensibilizar e envolver toda a rede municipal no compromisso de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental.

“Nós temos o objetivo de alfabetizar quase 15 mil crianças esse ano e, graças a esse tipo de iniciativa, é que a gente consegue chegar nesse objetivo. Tenho certeza de que juntos conseguiremos números significativos para a nossa educação”, disse o secretário.

Impactos na alfabetização na palestra

Assim, a palestra abordou duas perspectivas principais. A primeira é o impacto existencial do fracasso, especialmente como isso pode provocar sentimentos de vergonha, afetando diretamente o desenvolvimento emocional das crianças e que interfere na forma como elas percebem a si mesmas e suas capacidades.

A segunda é o impacto do fracasso na trajetória futura dessas crianças. Quando elas vivenciam o fracasso escolar sem o devido apoio, podem acabar se afastando do mundo intelectual, dos livros e da escola. Isso contribui para que muitos adultos não concluam a educação básica.

“Nesse processo, os professores têm um papel fundamental. Eles são os guardiões da integridade intelectual e emocional das crianças. Precisam atuar para que elas desenvolvam autoconfiança, acreditem em sua própria inteligência e sejam continuamente estimuladas a aprender”, destacou Luiz Carlos.

Crescimento profissional e a palestra

Para a professora Marileide Cardoso, da Escola Municipal Dalício Farias Filho, a iniciativa apoia o crescimento profissional, especialmente na etapa da alfabetização, fase que precisa de um olhar diferenciado quanto à metodologia e à forma de abordar e trabalhar com as crianças.

“Lidamos com diferentes perfis de alunos e por isso é essencial saber como adaptar nossas práticas. Ouvir pessoas com novas ideias, que tragam abordagens diferentes e resultados positivos, nos ajuda muito nesse processo”, explicou.

Resultados positivos

Boa Vista tem se destacado no cenário nacional pelos avanços na alfabetização. Em 2024, o município alcançou 74% de alunos com índice de aprendizado adequado ao fim do 2º ano. Superando a média nacional, que foi de 68%. Para 2025, dados preliminares da Secretaria de Educação Básica (SEB) mostram que 60% dos alunos do 2º ano da rede municipal já estão alfabetizados.

Reconhecimento e valorização dos professores

Durante o evento, também foi lançado o Prêmio de Reconhecimento aos Professores Regentes de 1º Ano do Ensino Fundamental (IAB), voltado exclusivamente para os docentes da rede municipal. Assim, a premiação ocorrerá ao final do ano letivo de 2025, contemplando professores que atingirem mais de 90% de alunos alfabetizados no Teste 4.

Por fim, vai ocorrer a homenagens nas categorias ouro, prata e bronze. Desde 2013, o Instituto Alfa e Beto fornece à rede municipal o material didático estruturado “Saber Igual”, utilizado por alunos do 1º e 2º ano.

Fonte: Da Redação