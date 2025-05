140 crianças participam do “Brincando com Bebê Reborn” neste domingo (18) – Agência de Notícias

Secom

Fotos: Verônica Ferreira

Neste domingo (18) ensolarado, 140 crianças participaram do “Brincando com Bebê Reborn”, que aconteceu das 10h às 17h, nos fundos da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, próximo ao playground do Paço Municipal, no Alto da Boa Vista. Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria da Cultura (Secult), Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o evento tem tem caráter social, é gratuito, sem custo ao município e em parceria com a iniciativa privada.

“O evento teve como objetivo a diversão para as crianças e o encantamento lúdico, além do fortalecimento do vínculo familiar, ao observar os pais e os pequenos brincando juntos”, explica Samyra Toledo, secretária de Governo.

Raquel da Silva Santos é uma entre tantas mães que compareceram hoje. “Estou aqui com minha filha, Laura Leme e meu marido, Matheus Santos, que inclusive foi quem soube do evento enquanto caminhava aqui pelo Paço Municipal mais cedo. Ele me avisou o que estava acontecendo e foi nos buscar em casa”, diz, vendo sua filha brincar alegremente.

Isabela Lima Maciel tem 6 anos de idade e aproveitou o domingo com sua mãe e tia. “Minha mãe viu um vídeo no Instagram e me trouxe aqui. Estou gostando muito de brincar com as bonecas e também já pintei alguns desenhos”, diz com um sorriso.

“Brincando com Bebê Reborn” também contou com atrações promovidas pelas secretarias municipais. A Sequav ofereceu oficinas esportivas, como Badminton, Minifutebol, cordas e bambolê e a Secretaria da Mulher levou o “Projeto Pantufinhas”, além da distribuição gratuita de algodão doce, cama elástica e entrega de esculturas em balão para as crianças.

Compareceram no evento, além da secretária de Governo, Samyra Toledo, a secretária da Mulher (Semul) Rosângela Pecini, o secretário de Esportes e Qualidade Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares e o secretário da Cultura, Luiz Antônio Zamuner.

“Brincando com Bebê Reborn” acontece, também, nos próximos domingos (25 e 1º), das 10h às 17h. A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista.