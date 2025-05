Fortalecer práticas e qualificação da gestão são foco de oficina técnica da assistência farmacêutica promovida pela SES

Fortalecer as práticas da assistência farmacêutica no SUS (Sistema Único de Saúde), com foco na qualificação da gestão e troca de experiências foram debatidos durante a IV Oficina e Reunião Técnica da Assistência Farmacêutica promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), sexta-feira (16) em Campo Grande.

Direcionada aos profissionais que atuam na assistência farmacêutica nos municípios de Mato Grosso do Sul e parceiros, a oficina tem como finalidade orientar os participantes sobre os diferentes componentes da assistência farmacêutica, alinhar diretrizes técnicas e apresentar detalhes do programa Remédio em Casa.

“Este encontro é uma oportunidade valiosa para os profissionais aprofundarem seus conhecimentos em compras públicas, do programa ‘Remédio em Casa’ e o sobre projeto ‘Farmácia Viva’, ambos aqui do nosso Estado. Além disso, a programação inclui atualizações relevantes em patologias, palestras que detalharam os componentes da assistência farmacêutica e atividades dinâmicas para estimular a interação, a troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais”, destaca a coordenadora de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski.

Responsável pelo apoio técnico científico da assistência farmacêutica da SES, a farmacêutica Juliana Conegero, ressalta a importância do apoio da assistência aos municípios.“Nosso evento tem como foco as informações relacionadas à assistência farmacêutica nos municípios. Nós temos os componentes da assistência farmacêutica, os medicamentos que são fornecidos pelo SUS e apoiamos os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul”, explica Juliana.

Coordenadora Municipal de Assistência Farmacêutica no município de Bonito, Adriana Andrade avalia que a troca de experiências e o aprendizado proporcionados pelo encontro são fundamentais para aprimorar e padronizar os serviços, tanto na atenção básica quanto na especializada. Ela destaca como a iniciativa estadual do ‘Remédio em Casa’ para o componente especializado inspirou a criação do programa municipal ‘Remédio na Porta’ em Bonito, focado na atenção básica.

“Atualmente, Bonito atende 90 pacientes com o programa Remédio na Porta, implementado há apenas três meses, complementando os 250 pacientes já atendidos pelo Estado com o Remédio em Casa. Essa adaptação de uma prática bem-sucedida da SES demonstra como a parceria e o aprendizado mútuo impulsionam a evolução da saúde local.

A iniciativa da SES reforça o compromisso com a melhoria contínua da assistência farmacêutica, reconhecendo a atuação dos profissionais e a importância da gestão qualificada para garantir à população sul-mato-grossense o acesso a medicamentos.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis