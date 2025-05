Governador Jorginho Mello solicita apoio da embaixadora brasileira em Washington diante da ameaça da gripe aviária

Foto: Divulgação / SECOM GOVSC

Durante a missão oficial a Washington, EUA, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, apresentou à embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, sua preocupação com os reflexos de um foco de influenza aviária confirmado no Rio Grande do Sul sobre as exportações nacionais de proteína animal — especialmente de aves. O registro do caso levou vários países a suspender temporariamente as compras do produto brasileiro.

O governador ressaltou que, embora o fato não tenha ocorrido em Santa Catarina — que mantém um dos sistemas de defesa sanitária mais rigorosos do mundo —, o embargo a todo o território brasileiro afeta diretamente a economia catarinense.

“A China já interrompeu as importações em nível nacional, o que coloca em risco milhares de empregos gerados por essa cadeia produtiva”, alertou Jorginho Mello. Ele pediu à embaixadora que intensifique o diálogo com o governo norte-americano e outros parceiros estratégicos para evitar que a crise se estenda a novos mercados.

Leia também: Santa Catarina intensifica medidas de defesa sanitária após confirmação de foco de Influenza Aviária no Rio Grande do Sul

A agenda com a embaixadora foi o último compromisso da comitiva catarinense em Washington, nesta sexta-feira-16. O secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulinho Bornhausen, reforçou que a reunião foi uma importante oportunidade de reforçar os potenciais de Santa Catarina e a parceria para projetos do Estado.

“Foi mais uma agenda super produtiva, a Embaixadora abriu as portas para colocar os portfólios de Santa Catarina, dos projetos, aqui na Embaixada, e tenho certeza absoluta que pelas relações que foram abertas aqui, a gente vai ter realmente um apoio muito grande para o setor privado e público nos interesses que a gente tem, junto aos órgãos multilaterais e ao governo também dos Estados Unidos”, avalia o secretário.