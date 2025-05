Governo contratará profissionais para atender Centro Estadual de Formação

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), vai reforçar o quadro de profissionais do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima). A contratação será por meio de Processo Seletivo, e as inscrições ocorrem nos dias 19 e 20 de maio.

O Edital Nº 69/2025/SEED/GAB/RR que trata do referido certame foi publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima, no dia 12 de maio, e pode ser consultado no site da imprensa oficial http://www.imprensaoficial.rr.gov.br.

Estão sendo ofertadas 18 vagas, sendo 17 para professor formador (para os cursos de formação inicial do Magistério Indígena e cursos de formação continuada) e uma vaga para assistente administrativo. O seletivo será realizado por meio de duas etapas: avaliação de títulos e entrevista.

A gerente do Núcleo Pedagógico do Ceforr, Verônica Magalhães, destacou que a realização de um processo seletivo para professores e formadores representa um passo essencial na valorização da educação e do profissional docente.

“Ao promover essa seleção, a Secretaria de Educação de Roraima demonstra o seu compromisso com a qualidade do ensino, reconhecendo a importância de contar com educadores capacitados, dedicados e preparados para inspirar e transformar vidas. Valorizar os professores é investir no futuro da educação e no desenvolvimento da sociedade”, disse.

Sobre as vagas

As vagas de professor formador são distribuídas em várias áreas, entre elas Licenciatura Plena e habilitação ou especialização em Gestão Escolar, Licenciatura Plena em Artes, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa, História, Filosofia. E ainda há vagas para profissionais com Licenciatura Plena ou Pedagogia, e/ou Normal Superior e formação continuada em geral com experiência profissional com o povo Yanomami.

Disponível também vaga para orientador educacional com graduação ou especialização em Assistência Social, vaga para profissional com Licenciatura Plena e habilitação ou especialização em Educação Especial e vaga para profissionais com Licenciatura Plena e habilitação ou especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação ou Ciência da Computação.

Remuneração e jornada de trabalho

Para as vagas de Professor Formador o salário é na ordem de R$ 3.782,94 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. E para a vaga de assistente administrativo, o salário é de R$ 2.510,40 para uma jornada de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições serão realizadas nos dias 19 e 20 de maio, no Ceforr, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, nº 668 – Calungá, na sala da Direção, nos horários das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30. Os interessados devem comparecer munidos de toda documentação exigida em edital.

Segundo o cronograma, a relação final de inscritos será divulgada no dia 30 de maio. O resultado final da primeira etapa sairá dia 13 de junho. O período das entrevistas será de 16 a 18 de junho. O resultado final do seletivo está previsto para 02 de julho, e as assinaturas de contrato e lotação ocorrerão no dia 07 de julho, no Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550, Centro.

