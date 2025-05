Lagarto x ASA ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

ASA mantém liderança invicta na Série D e pode repetir escalação contra o Lagarto

O ASA de Arapiraca segue sendo um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. Com uma campanha impecável até o momento, o clube alagoano chega à quinta rodada da competição com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo A4 e sendo a única equipe do país a vencer todos os jogos disputados nas quatro primeiras rodadas.

O próximo desafio do ASA acontece no sábado, 17 de maio, às 15h (horário de Brasília), diante do Lagarto, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, em Sergipe. A expectativa é que o técnico Ranielle Ribeiro mantenha a mesma formação que vem sendo utilizada desde o início do campeonato, apostando no entrosamento e na solidez da equipe.

Provável escalação do ASA

Sem desfalques confirmados, a tendência é que Ranielle repita o time que venceu Juazeirense, Jequié, Penedense e Sergipe. A provável escalação do ASA para encarar o Lagarto é:

Matheus Vinícius; Paulinho, Zulu, Cristian Lucca e Paulinho (lateral); Tibiri, Fabrício Bigode e Sammuel; Keliton, Thiago Alagoano e Júnior Viçosa.

Vale destacar que três jogadores do elenco estão pendurados com dois cartões amarelos: o zagueiro Cristian Lucca, o lateral Paulinho e o meio-campista Fabrício Bigode. Apesar disso, Ranielle Ribeiro afirmou em coletiva que não pretende poupar ninguém neste momento, priorizando a manutenção do ritmo e da confiança da equipe.

ASA em grande fase

Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o ASA tem encantado o torcedor alvinegro com um futebol equilibrado e competitivo. Foram quatro vitórias seguidas, incluindo atuações consistentes tanto em casa quanto fora. O treinador Ranielle Ribeiro destacou, em entrevista à ASATV, que o time ainda busca evoluir: “Nosso melhor jogo foi contra o Penedense, mas queremos manter o nível e corrigir detalhes.”

Apesar da excelente campanha, a diretoria segue atenta ao mercado. Recentemente, o clube anunciou duas contratações para a sequência da Série D e confirmou a saída de alguns jogadores que não vinham sendo utilizados, demonstrando foco e planejamento a longo prazo.

Confronto decisivo

O duelo contra o Lagarto, que também luta por posição na tabela, é crucial para manter a boa fase e ampliar a vantagem na liderança do grupo. A torcida do ASA, empolgada com a campanha, promete acompanhar e apoiar o time mesmo à distância.

Resumo do Jogo:

Partida: Lagarto x ASA

Lagarto x ASA Data: Sábado, 17 de maio de 2025

Sábado, 17 de maio de 2025 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Barretão, Lagarto-SE

Estádio Barretão, Lagarto-SE Transmissão: Canais locais e redes sociais oficiais dos clubes (a confirmar)

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.