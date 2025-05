Prefeitura de Bonito convoca moradores para definir melhorias no bairro Solar dos Lagos

Por MRNews



Na manhã desta sexta-feira (16), a Prefeitura de Bonito realizou uma reunião com os moradores do Bairro Solar dos Lagos. O encontro teve como objetivo iniciar as tratativas para a implementação de melhorias na infraestrutura do bairro, contemplando ações nas áreas de saneamento básico, drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação pública.

Além dos moradores, estiveram presentes o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, o secretário municipal de Obras, Madson Cunha, o procurador-geral do município, Osmar Prado, e a equipe de engenharia da Prefeitura.

A ação será conduzida de forma participativa, com a realização de novas reuniões para definir, em conjunto, as prioridades, as etapas do projeto e o cronograma de execução. As melhorias serão viabilizadas por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Bonito, o Ministério Público e os moradores do bairro.

Investimento da Prefeitura leva desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida aos moradores do Ramez Tebet – CGNotícias

servidores da SES e HRMS arrecadam centenas de agasalhos e cobertores para famílias carentes – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura dará continuidade às discussões técnicas, com novos encontros já programados, e reforça que cada etapa do projeto será construída com transparência e diálogo aberto com todos do Solar dos Lagos.