TREZE X Ferroviário; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

O Treze Futebol Clube, tradicional time de Campina Grande, está cada vez mais próximo da sua torcida, mesmo para aqueles que não podem acompanhar os jogos no estádio. Para a 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, o Galo firmou uma importante parceria com o Jornal da Paraíba para transmitir a partida contra o Ferroviário ao vivo pela TV Treze. O confronto acontece neste domingo, com cobertura completa e conteúdo exclusivo em múltiplas plataformas.

A transmissão será conduzida por profissionais da Rede Paraíba, reforçando o compromisso da emissora com o esporte local. A narração será de Cristiano Sacramento, os comentários ficarão por conta de Max Oliveira, e as reportagens serão assinadas por Marcos Siqueira. A ação faz parte do Projeto Centenário do Treze, que celebra os 100 anos do clube com diversas iniciativas especiais ao longo de 2025.

A CBF permite a exibição dos jogos da Série D com imagens, desde que seja feita pelos canais oficiais dos clubes. Por isso, a aliança com a Rede Paraíba foi estratégica, pois une tradição jornalística e alcance regional à estrutura de mídia oficial do Treze.

Segundo Paulo Eduardo, gerente de Negócios da Rede Paraíba, a parceria com os clubes paraibanos já dura mais de seis anos e é motivo de orgulho. “Ficamos muito felizes em levar esse jogo para os torcedores do Treze que não estão em Campina Grande e não teriam como acompanhar o time”, comentou.

O diretor de Marketing e Negócios do Treze, Cláudio Lucena, destacou a importância dessa transmissão para a valorização da marca do clube. “É essencial posicionar o Treze nacionalmente, alcançar o torcedor que está distante e manter a conexão com a torcida. Estamos contentes em trabalhar com a qualidade e a credibilidade do Jornal da Paraíba”, afirmou.

Além da transmissão do jogo, a cobertura contará com duas horas de pré-jogo e uma hora de análise após o apito final. O time da Rede Paraíba trará os principais lances, análises táticas e entrevistas exclusivas. Expedito Madruga, coordenador de Esportes da Rede Paraíba, afirmou que o projeto vai além da partida: “Estamos produzindo reportagens especiais sobre os 100 anos do Treze, cobrindo todos os detalhes da campanha na Série D com uma abordagem multiplataforma que inclui o Jornal da Paraíba, ge Paraíba e CBN”.

A união entre tradição, jornalismo de qualidade e paixão pelo futebol promete fazer da transmissão entre Treze x Ferroviário um momento marcante para os torcedores paraibanos.

