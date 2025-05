ASSISTIR Fortaleza x Botafogo AO VIVO BRASILEIRO SUB-17 2025, HOJE (20/05); COM IMAGENS

O jogo entre Fortaleza x Botafogo pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (20) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão Sub-17: tudo sobre o jogo da 2ª rodada no CT Ribamar Bezerra

Na tarde desta terça-feira, 20 de maio de 2025, o Fortaleza Esporte Clube volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e o adversário da vez é o tradicional Botafogo do Rio de Janeiro. A partida válida pela segunda rodada da competição nacional será realizada no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, localizado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, com início marcado para as 15h (horário de Brasília).

Leão do Pici busca manter sequência positiva no ano

Sob o comando do técnico Carlos Larocca, a equipe Sub-17 do Fortaleza tem se destacado na temporada 2025. Em seis partidas disputadas no ano, o Tricolor acumula cinco vitórias e apenas uma derrota, somando 22 gols marcados e apenas 7 sofridos, demonstrando um equilíbrio sólido entre ataque eficiente e defesa segura.

Após estrear com vitória fora de casa diante do Santos, o Leão faz agora sua primeira partida como mandante na atual edição do Brasileirão Sub-17. O CT Ribamar Bezerra, que serve de casa e centro de treinamentos para a categoria desde janeiro, será o palco deste confronto importante para as pretensões da equipe na competição.

Transmissão ao vivo na TV Leão

Mesmo com os portões fechados por determinação da CBF, o torcedor poderá acompanhar o jogo ao vivo através da TV Leão, canal oficial do Fortaleza no YouTube. A transmissão terá início pouco antes das 15h e será uma ótima oportunidade para ver de perto os talentos da base tricolor, muitos dos quais já chamam a atenção da comissão técnica do time profissional.

Além disso, o clube reforça o convite para que os torcedores se inscrevam no canal e ativem as notificações, acompanhando todos os jogos, bastidores e conteúdos exclusivos relacionados à base e ao time principal.

Fortaleza valoriza sua base como pilar do futuro

A categoria Sub-17 faz parte de um projeto mais amplo do Fortaleza, que visa o desenvolvimento de jovens talentos como forma de garantir a sustentabilidade esportiva e financeira do clube a médio e longo prazo. O desempenho no estadual, na Copa do Brasil Sub-17 e agora no Brasileirão reforça o acerto no planejamento.

O técnico Carlos Larocca tem à disposição todo o elenco para o confronto contra o Botafogo, o que permite mais opções táticas e estratégias durante o jogo. A expectativa é de uma partida intensa, com duas equipes tradicionais do futebol brasileiro buscando protagonismo também nas divisões de base.

Apoie o Leão: Seja Sócio, Seja Sócia!

O clube também aproveita o bom momento da base para incentivar os torcedores a se engajarem com a campanha “Seja Sócio, Seja Sócia”, uma iniciativa que contribui diretamente para o fortalecimento do Fortaleza em todas as categorias. Ao se tornar sócio-torcedor, o apaixonado pelo Leão ajuda a manter a estrutura de treinamentos, logística, saúde e desenvolvimento das promessas do Tricolor do Pici.

Serviço da Partida:

Jogo: Fortaleza x Botafogo

Fortaleza x Botafogo Competição: Campeonato Brasileiro Sub-17 – 2ª rodada

Campeonato Brasileiro Sub-17 – 2ª rodada Data: Terça-feira, 20 de maio de 2025

Terça-feira, 20 de maio de 2025 Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: CT Ribamar Bezerra, Maracanaú-CE

CT Ribamar Bezerra, Maracanaú-CE Transmissão: Ao vivo no canal TV Leão (YouTube)

Ao vivo no canal (YouTube) Entrada: Portões fechados (sem público)

Conclusão

O duelo entre Fortaleza e Botafogo promete movimentar a rodada do Brasileirão Sub-17 com muita intensidade, técnica e vontade. De um lado, o Leão com sua base estruturada e em ótimo momento; do outro, um adversário tradicional e sempre competitivo. Com a transmissão ao vivo pela TV Leão, o torcedor terá a chance de acompanhar mais um capítulo do futuro promissor que se desenha nas categorias de base do Fortaleza.

