Audiência Pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A tradição na produção de queijos segue forte na família de Vitor Gomide, que acumula prêmios, incluindo reconhecimentos em concursos mundiais, e mantém uma linha variada com 22 tipos de queijos. A história do produtor com os queijos começou cedo. “Minha lembrança com o queijo começou quando eu tinha aproximadamente quatro anos. Minha avó fazia e […]