A Fesporte apoia a criação da Rota do Big Surf em Santa Catarina que irá fomentar o mercado de turismo, eventos e economia de municípios na região Sul do estado. Integram a rota do Big Surf os municípios de Garopaba, Imbituba, Jaguaruna e Laguna, conectando todos a Tubarão em um modelo de turismo integrado.

O surf de ondas grandes tem importantes pontos de prática da modalidade no estado de Santa Catarina como a Laje da Jagua, em Jaguaruna e Praia do Cardoso, em Laguna. No ano de 2024, a Fesporte foi patrocinadora master do evento que foi o primeiro campeonato brasileiro do surf de ondas grandes no estado, em uma competição que ficou marcada na história do surf brasileiro.

O surf já é uma modalidade extremamente tradicional e importante no esporte catarinense e o estado agora se torna a grande base do país nas ondas grandes.

Recentemente, a Fesporte marcou presença em evento realizado pela Associação dos Municípios da região de Laguna (Amurel), acompanhando in loco a oficialização da rota do big surf.

“A rota do big surf será um marco para Santa Catarina. Um estado que tem um surf enraizado em sua cultura e agora passa também a desenvolver esta modalidade em âmbito mundial que é o surf de ondas grandes. Penso que é uma iniciativa que movimenta muito os municípios envolvidos que passam agora a ser também possibilidades de serem sedes de grandes competições nacionais e internacionais. A Fesporte atuou como patrocinadora master no campeonato brasileiro do ano passado e agora vamos caminhar juntos para que o surf de ondas grandes prossiga em evolução no Brasil, colocando o estado de Santa Catarina como uma grande base da modalidade”, afirmou o presidente da Fesporte, Jeferson Batista.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994