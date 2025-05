Prefeitura de Sorocaba entrega pavimentação asfáltica de segundo trecho de via no Jardim do Paço – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, nesta segunda-feira (19), a pavimentação asfáltica de um novo trecho da Rua Prof.ª Célia Cangro Marques Mendes, interligando o Jardim do Paço e o bairro Iporanga, na Zona Leste da cidade.

“Além da pavimentação desta via importante, que melhora a mobilidade urbana e valoriza a região, estamos hoje com o ‘Mercado Solidário’, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Muito obrigado pela presença de todos vocês e esse carinho com que sempre nos recebem”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

As melhorias viárias do primeiro trecho dessa rua, ligando a Avenida Três de Março ao Jardim do Paço, foram entregues em 2024, também decorrentes de parceira com a iniciativa privada, via medida mitigadora com a empresa Magnum Construtora e trabalhos feitos pela empresa DHM Terraplanagem e Pavimentação.

“É um prazer estar aqui de volta. Aqui era uma via que tinha muito pó, o que gerava muita reclamação da população e hoje estamos aqui para entregar essa obra importante”, afirmou o secretário de Serviços Públicos e Obras, Darwin de Almeida Rosa.

A Rua Prof.ª Célia Cangro Marques Mendes é considerada via alternativa para evitar o tráfego na Avenida Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, sobretudo em horários de pico, de maneira a ligar o Alto da Boa Vista à rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-75), a Castelinho, bem como à Zona Industrial.

“Essa é uma ligação importante e há muito tempo a população pede essa obra. A atual Administração está trabalhando muito pela mobilidade da cidade”, enfatizou o secretário de Mobilidade, Carlos Eduardo Paschoini, que também citou a entrega das obras de pavimentação e duplicação da Avenida Três de Março, que liga o bairro de Aparecidinha ao Alto da Boa Vista, em janeiro deste ano.

Durante a solenidade, além da aferição de pressão e teste de glicemia, promovida pela Secretaria da Saúde (SES), foi realizado o “Mercado Solidário”, uma iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), que oferece itens básicos para o cotidiano das famílias, desde produtos alimentícios até itens de higiene pessoal e de limpeza para a casa.

Também estavam presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato, os secretários municipais, Maurício Campanatti (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Rosângela Perecini (Mulher), Ana Cláudia Fauaz (Cidadania), Vinicius Aith (Inclusão e Transtorno do Espectro Autista) e Sérgio Barreto (Habitação e Regularização Fundiária), além do Ouvidor-Geral do Município, Evandro Bueno. A solenidade ainda contou com a presença dos vereadores João Donizeti e Rogério Marques, e dos líderes de bairro Dimas e Gilson da Saúde.