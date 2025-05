Cephas e Cluster Aeroespacial oferecem curso em parceria

Henrique Macedo





Fundhas

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), dá mais um passo importante na qualificação profissional voltada ao setor aeroespacial.

Em parceria com o Cluster Aeroespacial e integrando o Programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, inicia nesta terça-feira (20) a primeira turma do curso de Familiarização Aeronáutica – uma formação certificada pelo Cephas e voltada à capacitação técnica alinhada às demandas reais da indústria.

O objetivo é oferecer a base de conhecimentos fundamentais sobre o ambiente aeronáutico e o funcionamento e processo produtivo de uma aeronave.

Além da formação teórica e prática, o curso contará com a contribuição da APVE (Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer), por meio do programa Profissional Disseminador do Conhecimento Aeronáutico (PDCA). Palestras ministradas por ex-funcionários da Embraer irão aproximar os alunos da realidade do setor e inspirar os futuros profissionais.

As aulas acontecem no Cephas, que fica na Rua Tsunessaburo Makiguti, 399 – Floradas de São José.

O que é o Cluster

O Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro reúne mais de 150 empresas que integram grande parte da cadeia de suprimentos da Embraer, atuando nas verticais aeronáutica, espacial, defesa, drones e MRO, tendo como missão oferecer soluções integradas, inovadoras e sustentáveis para o mercado global, promovendo a competitividade e a geração de oportunidades para as empresas associadas.

Parceria

A parceria entre o Cephas, o Cluster Aeroespacial e a APVE reforça o compromisso da Fundhas com a formação de excelência, promovendo oportunidades concretas de desenvolvimento profissional em setores estratégicos da economia, como o aeroespacial.



