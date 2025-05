Governo de MS incentiva uso da tecnologia e inovação para impulsionar produção no campo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco na inovação e melhores resultados ao homem do campo, o governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (20) da abertura do Showtec, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, com mais de 120 mil m² de área de visitação e mais de 100 expositores. Uma oportunidade para conhecer as novidades do setor, baseados na pesquisa e tecnologia.

“Sempre é um momento importante ao produtor, quando a atividade está lastreada de informação, conhecimento e tecnologia tem resultados a longo prazo. O Brasil se tornou gigante e Mato Grosso do Sul se inseriu neste contexto, por conta deste avanço da tecnologia, da persistência do produtor, do empreendedorismo, da capacidade de trabalho do produtor”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que esta junção de tecnologia e inovação dá competividade a diferentes atividades. “O Showtec é uma vitrine de tecnologia e de conhecimento, que se atualiza ano a ano. Muito bom estar aqui prestigiando esta feira construída há várias mãos. Os responsáveis pelo evento lançaram um alicerce importante para a ciência e tecnologia do nosso Estado. Além do evento, temos um trabalho anual de pesquisa e extensão, que proporciona ao produtor uma tomada de decisão com qualidade”, descreveu.

Realizada em Maracaju pela Fundação MS, a feira de agronegócio começou nesta terça-feira (20) e segue até o dia 22 de maio. Ela reunirá produtores rurais, pesquisadores e especialistas para debater os principais desafios e inovações do setor.

Durante os três dias, a Arena Showtec, na Fundação MS, receberá palestras sobre manejo sustentável, demonstração de tecnologias aplicadas ao campo e tendências do agronegócio. Além das palestras, os visitantes do Showtec 2025 terão acesso a espaços interativos e poderão acompanhar de perto as últimas novidades do agronegócio, lançamentos de tecnologias e outras atrações.

“Serão dias de muito aprendizado, conversa, network e levaremos isso de forma clara e atendendo as expectativas de todos aqui. Só com informação e boas práticas vamos chegar à locomotiva da lucratividade. Pesquisa é com a gente”, afirmou o presidente da Fundação MS, Daniel Franco Pereira.

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, destacou a importância do evento para movimentar a cidade e ser referência no agronegócio. “A Fundação MS é um dos responsáveis por Maracaju se tornar uma potência no agro. A feira é uma vitrine importante para o setor e para nossa cidade”.

A Fundação MS também recebe recursos estaduais para pesquisas de novas tecnologias na área de milho e soja, oriundos do Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja).

“O campo é competitivo e pode atender tanto mercado interno, quanto externo, e isso é fruto do trabalho de todo setor produtivo representado aqui hoje”, reconheceu o deputado federal Dagoberto Nogueira.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende