Instituto Cândida Vargas realiza atividades lúdicas e educativas na Semana de Doação de Leite Humano

Dando continuidade à programação da Semana Mundial da Doação de Leite Humano, o Banco de Leite Dra. Zilda Arns, que integra o Instituto Cândida Vargas (ICV), realizou, nesta terça-feira (20), uma série de atividades lúdicas e educativas com as mães atendidas na maternidade. A ação faz parte das comemorações pelo Dia Mundial da Doação de Leite Materno, celebrado no dia 19 de maio.

Durante a manhã foram promovidas dinâmicas com entrega de brindes, rodas de conversa e orientações práticas sobre amamentação. As atividades foram conduzidas por enfermeiras da equipe multiprofissional do banco, que utilizaram materiais lúdicos que simulam o seio materno para explicar a forma correta da pega, além de esclarecer dúvidas e fortalecer o vínculo com as puérperas.

A coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, destacou que a proposta das ações é fortalecer a rede de apoio à amamentação e sensibilizar para a importância da doação de leite humano. “Esse momento é fundamental para acolher as mães e mostrar que elas não estão sozinhas. A doação de leite materno é um gesto de amor que pode salvar a vida de bebês prematuros e de baixo peso. Nosso objetivo é estimular e orientar para que mais mulheres se tornem doadoras regulares”, explicou.

Uma das mães participantes das atividades relatou o impacto positivo da ação. “A gente se sente emocionada e vê que tem uma equipe disposta a nos ajudar. Todo dia passa uma enfermeira do banco de leite para nos auxiliar e tirar possíveis dúvidas. Isso é muito importante para a mãe e o seu bebê”, afirmou Caroline Pereira.

A programação da Semana Mundial da Doação de Leite Humano segue até o dia 27 de maio, com ações em diferentes setores da maternidade e atividades externas com os parceiros, como o Banco de Leite Anita Cabral. Entre os destaques estão stands educativos, blitz de incentivo ao aleitamento materno, Seminário da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano da Paraíba e o Encontro Estadual da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

O encerramento da programação será com o Curso de Manejo Clínico da Amamentação, com orientações sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e a presença de especialistas e avaliadoras externas.

Como doar – As mães interessadas em doar leite materno podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 99647-7511. As doadoras precisam estar saudáveis e apresentar excedente de leite. Ao entrar em contato, a equipe fornece todas as orientações e um formulário de cadastro.

Programação da Semana Mundial da Doação de Leite:

Quarta-feira (21)

Horário: Durante o dia

Local: INSS

Atividade: Participação da equipe no Seminário da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano da Paraíba

Quinta-feira (22)

Horário: Durante o dia

Local: INSS

Atividade: Encontro Estadual da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (reunião de alinhamento)

Sexta-feira (23)

Horário: Dia e noite

Local: Setores da Maternidade

Atividade: Blitz educativa nos setores com reforço das ações de promoção ao aleitamento materno e distribuição de material informativo

Segunda-feira (26)

Horário: 8h às 16h

Local: Ambulatório do Instituto Cândida Vargas

Atividade: Curso de Manejo Clínico e orientações sobre a IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança). Pela manhã, Kamilla Capistrano abordará as diretrizes da IHAC e, à tarde, Laura Fernandes falará sobre manejo clínico da amamentação.