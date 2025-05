Ministério abre inscrições para agências e operadoras de viagens participarem do maior feirão de ofertas turísticas do Brasil

Estão abertas até o dia 28 de maio as inscrições para agências e operadoras de viagens participarem do maior festival de ofertas turísticas do Brasil, o Feirão do Turismo Conheça o Brasil 2025. A segunda edição do evento promovido pelo Ministério do Turismo impulsiona a geração de emprego e renda no setor e oferece aos consumidores pacotes promocionais com preços especiais.

Os interessados em participar do feirão devem se atentar aos critérios definidos no edital publicado neste link.

O chamamento é voltado para agências de viagens e operadoras de turismo devidamente cadastradas no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) que desejam fazer parte do show de ofertas que vai acontecer de 21 a 23 de agosto, presencialmente durante o Salão Nacional do Turismo em São Paulo (SP). Já a versão online será realizada de 21 a 27 de agosto, com promoções disponíveis nas plataformas digitais das empresas participantes.

Além de fortalecer o mercado interno, o Feirão Conheça o Brasil 2025 busca combater a sazonalidade do setor turístico, criando oportunidades de negócios também em períodos de baixa ocupação. As ofertas deverão incluir condições exclusivas, descontos e vantagens especiais, tanto no formato presencial quanto virtual.

SELEÇÃO DE EMPRESAS

Segundo o diretor do Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), Bruno Muniz, em 2025 o Feirão será realizado junto com o Salão Nacional de Turismo, em São Paulo, e as empresas selecionadas dentro dos requisitos definidos no edital, para comercializarem seu produtos no evento.

“A ideia é que o salão se torne uma grande vitrine nacional dos produtos e serviços que serão apresentados”, disse o diretor.

No formato presencial, serão disponibilizadas 60 vagas, entre empresas de pequeno, médio e grande porte, no espaço de comercialização, montado dentro do Salão Nacional do Turismo.

As vagas serão atribuídas às empresas que obtiverem as melhores classificações, de acordo com os critérios definidos no edital. As empresas que se classificarem acima do número de vagas disponíveis, caso tenham interesse, poderão participar exclusivamente no formato virtual.

