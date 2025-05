Após classificação de Amajari, município de Alto Alegre receberá a nona etapa municipal da competição

O município de Amajari reuniu mais de 500 participantes na oitava etapa municipal classificatória dos 52° JERs (Jogos Escolares de Roraima). Os vencedores garantiram vaga para a Etapa Final, que ocorrerá em Boa Vista no mês de julho.

Os Jogos Escolares de Roraima são realizados pelo Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) sob organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima). Esta edição contou com o apoio da prefeitura de Amajari e da Federação Roraimense de Futsal.

A presença da torcida foi marcante em Amajari. A cada jogo e em cada disputa, a torcida estava em peso. O diretor do IDR, Dinaildo Barreto, destacou que os Jogos se tornaram um grande evento para a família.

“Aqui a energia desses atletas é diferente, a competitividade é maior dentro do campo como fora, e os os próprios pais vêm e participam, vimos como eles estavam torcendo. Então os Jogos [Escolares de Roraima] se tornaram um evento para a família. A comunidade toda veio participar, torcer e isso foi mágico”, declarou Barreto.

Conheça os classificados para a etapa final

VÔLEI DE QUADRA E DE AREIA

No voleibol, quem conquistou a vaga para a final foram: nas categorias mirim e infantil masculino, a Escola Estadual Indígena Santa Luzia e nas categorias mirim e infantil feminino, as equipes do CEM (Colégio Estadual Militarizado) Ovídio Dias de Souza.

Já na areia, nem a chuva que caiu no município no final de semana impediu o desempenho dos atletas que deram o seu máximo nas disputas do vôlei de praia.

E quem levou a melhor foram as duplas Frida e Suevellyn, na categoria mirim feminino, Bianca e Giovanna no infantil, da Escola Estadual Indígena Santa Luzia. Na categoria mirim masculino, as vitórias foram de Adryan e Rafael, da Escola Estadual Indígena Tuxaua Manoel Horácio, e do infantil Arian e San, estudantes do CEM Ovídio Dias.

FUTEBOL E FUTSAL

No futebol de campo, na categoria infantil masculino, disputa a etapa final o time da Escola Estadual Indígena Santa Luzia.

E no futsal, os vencedores foram a Escola Estadual Indígena Professora Maria Luiza da Silva (mirim feminino) e CEM Ovídio Dias (mirim masculino), Escola Estadual Indígena Santa Luzia (infantil feminino) e CEM Ovídio Dias (infantil masculino).

A professora responsável pela Escola Indígena Profª Maria Luiza da Silva, Catiani da Silva Paricá, da comunidade Leão de Ouro, ressaltou a alegria dos atletas em participar da competição e a importância do evento para a vida deles.

“Só gratidão a Deus e a todos os professores que se empenharam. É um lugar difícil de acesso, mas os professores fazem de tudo para que a educação aconteça. Eu creio que vai ficar na memória para o resto da vida deles, esse momento. Vemos o brilho no olhar deles quando participam, quando ganham”, finalizou.

Cerimônia de abertura em Alto Alegre será quinta-feira, 22

Depois de percorrer os municípios de Iracema, Mucajaí, Caracaraí, São Luiz do Anauá, Rorainópolis, Normandia, Cantá e Amajari, os JERs chegam ao município de Alto Alegre.

A 9ª etapa dos Jogos Escolares contará com 476 participantes entre alunos-atletas, técnicos e dirigentes. A abertura oficial está marcada para quinta-feira, 22, às 19h no Ginásio Poliesportivo Passarinho.

O congresso técnico ocorrerá na manhã de sexta-feira, 23. À tarde começam as disputas nas modalidades de futsal, voleibol e vôlei de praia.

O post Após classificação de Amajari, município de Alto Alegre receberá a nona etapa municipal da competição apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.