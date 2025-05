Bahia x Paysandu, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

O jogo entre Bahia x Paysandu marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Bahia que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Bahia

Noticias do CSA

Bahia x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil 2025

Na próxima quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), Bahia e Paysandu se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video, com exclusividade no streaming.

O confronto promete fortes emoções, já que está em jogo uma vaga nas oitavas de final da competição nacional, além de uma premiação de R$ 3.638.250 para quem avançar.

Vantagem tricolor

No primeiro jogo, realizado no Estádio Mangueirão, o Bahia venceu por 1 a 0 com gol de Cauly, construindo uma vantagem mínima, mas importante. Com isso, o time comandado por Rogério Ceni joga pelo empate para se classificar. Em caso de vitória do Paysandu por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Bahia chega com moral após vencer o clássico Ba-Vi por 2 a 1 no último domingo, pelo Brasileirão. A equipe é considerada favorita, não apenas pelo resultado da ida, mas também pelo momento superior na temporada. Atualmente, o Tricolor disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Libertadores, com desempenho competitivo em ambas as frentes.

Rogério Ceni pode poupar alguns jogadores devido à maratona de jogos, principalmente no meio-campo. O lateral Santiago Arias iniciou a transição após lesão muscular, enquanto Ademir ficou na academia, e Kanu e Rezende seguem na fisioterapia.

Crise no Papão

Do outro lado, o Paysandu vive uma fase complicada. A equipe paraense ainda não venceu na Série B, acumulando quatro empates e quatro derrotas, ocupando a 19ª posição. Além disso, perdeu recentemente o título do Campeonato Paraense para o Remo, nos pênaltis, aumentando a pressão sobre o técnico Luizinho Lopes.

O Papão tem pelo menos sete desfalques por lesão, entre eles Borasi, Marlon, Quintana, Delvalle, Dudu Vieira, Kevyn e Edinho. O time tenta se apoiar no título da Copa Verde conquistado no mês passado como motivação para surpreender na Arena Fonte Nova.

O Paysandu entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil por ter vencido a Copa Verde de 2024. Já o Bahia conquistou vaga nesta etapa por disputar a Libertadores 2025.

Ficha técnica e onde assistir

Jogo : Bahia x Paysandu

: Bahia x Paysandu Competição : Terceira fase da Copa do Brasil

: Terceira fase da Copa do Brasil Data : Quarta-feira, 21 de maio de 2025

: Quarta-feira, 21 de maio de 2025 Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) Local : Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

: Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Transmissão ao vivo: Amazon Prime Video

Arbitragem

Árbitro principal : João Vitor Gobi (SP)

: João Vitor Gobi (SP) Assistentes : Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP)

: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP) VAR: Rafael Traci (SC)

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Michel Araújo, Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez (Willian José)

Paysandu (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Nicolas, Rossi e Benítez

