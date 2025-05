Boa Vista Junina: Prefeitura garante oportunidade e renda extra para empreendedores durante a festa

Foto: Divulgação Semuc



Enquanto o público se encanta com a alegria das quadrilhas no tablado e o som contagiante dos artistas no palco, tem gente que vive intensamente cada noite do Boa Vista Junina por outro motivo: a oportunidade de melhorar a renda e fortalecer o próprio negócio.

O Maior Arraial da Amazônia também se destaca como uma vitrine para empreendedores. O evento contará com mais de 180 espaços para comercialização de diversos produtos na Praça Fábio Paracat, que vai da comida típica ao artesanato, fortalecendo a economia criativa.

Assim, a festa deve gerar mais de 1.500 empregos diretos e mais de 5 mil indiretos, movimentando setores como alimentação, transporte e comércio local. O prefeito Arthur Henrique destacou o compromisso da gestão em preparar espaços que tragam segurança, visibilidade e garanta oportunidades.

“São 25 anos investindo na nossa cultura e fomentando a economia local. Mais que uma festa, o Boa Vista Junina gera milhares de empregos, oportunizando uma renda extra para as famílias que trabalham antes e durante o arraial”, disse.

Entre os beneficiados está Romélia Mangabeira, que trabalha com venda de bijuterias e artesanatos. Ela participa do Boa Vista Junina há mais de 20 anos. Com o movimento intenso nas noites do evento, a empreendedora registra um lucro de mais de 70% durante o período.

“Esse ano a expectativa é ainda maior, porque são 25 anos de história. A gente vê que os espaços já serão diferentes e já estamos ansiosos. Inclusive, teremos produtos à venda pensados especialmente para o arraial. Com certeza será um dos melhores”, garantiu a empreendedora.

