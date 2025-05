Crianças viram Agentes Mirins e aprendem sobre o trânsito

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Nesta quarta-feira (21), a Emei Cassiano Ricardo, localizada na Vila Ady Anna, região central de São José dos Campos, transformou-se em uma minicidade cheia de aprendizado e diversão.

As crianças participaram da ação “Agente de Trânsito Mirim”, promovida pelo programa Educamob da Secretaria de Mobilidade Urbana. A atividade faz parte da programação do Maio Amarelo, campanha mundial de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Com um tapete que simulava ruas, cruzamentos e sinalizações, os pequenos aprenderam, de forma lúdica, sobre segurança viária. Utilizando uma “mãozona” amarela, eles praticaram a travessia segura na faixa de pedestres, aprendendo a olhar para os dois lados, levantar a mão, fazer contato visual com o motorista, esperar o veículo parar completamente e atravessar com calma e atenção.

Crianças da EMEI Cassiano Ricardo participam com entusiasmo da atividade de educação no trânsito | Foto: PMSJC

“Aprendi que o semáforo tem cores que ajudam a gente a saber quando pode atravessar, quando tem que ter atenção e também quando parar. Eu venho de carro para a escola e meus pais já me falavam isso, eu sabia das cores desde bebê “, contou Laura Akemi, de 5 anos.

Artur Lopes, também de 5 anos, complementou: “Hoje eu aprendi a parar o carro quando ele estiver andando, quando a gente quiser atravessar a rua a gente tem que levantar o papel de mãozinha e se não tiver o papel está tudo bem, serve a nossa mão, a gente levanta, agradece o motorista e passa”.

Laura e Artur, de 5 anos, aprenderam a importância de respeitar o semáforo e a faixa de pedestres | Foto: PMSJC

Reforçando valores

Durante a atividade, as crianças também se revezaram no papel de condutores, compreendendo a importância de obedecer às leis de trânsito, não usar o celular ao dirigir e respeitar a prioridade dos pedestres.

Ao final, foram nomeadas Agentes de Trânsito Mirins, fizeram um juramento de compromisso com a segurança no trânsito e receberam um “Talão de Multa Infantil” e a “Mãozona”, com o objetivo de fiscalizar e orientar familiares, amigos e professores sobre atitudes seguras.

A iniciativa reforça valores como empatia, responsabilidade e respeito, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes desde a infância.

A ação “Agente de Trânsito Mirim” é realizada ao longo do ano em escolas municipais de São José dos Campos, com alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.



