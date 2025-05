Educação: prazo para entrega da documentação de cuidadores aprovados em concurso da Prefeitura de Boa Vista será até quinta-feira, 22

Posted on

Foto: Divulgação/Semuc/PMBV Os integrantes dos projetos Conviver e Cabelos de Prata também participaram do terceiro dia de comemorações do aniversário de Boa Vista nesta segunda-feira (8), na Vila Olímpica Roberto Marinho. Os assistidos da APAE Boa Vista, uma instituição sem fins lucrativos de referência no atendimento à pessoa com deficiência que presta serviços de educação, […]