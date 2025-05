Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (23/05/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (25/05/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quinta (22/05/2025)

Horóscopo do Dia – Sexta-feira, 23 de Maio de 2025

Descubra o que os astros reservam para o seu signo nesta sexta-feira. Confira também seu número e cor da sorte para atrair boas energias!

Áries (21/03 – 20/04)

Hoje é um bom dia para colocar planos em prática e resolver o que está pendente. Evite agir por impulso no trabalho e no amor.

Número da sorte: 18

Cor: Laranja

Touro (21/04 – 20/05)

Use sua sensibilidade para ajudar alguém próximo. Assuntos financeiros ganham destaque e podem exigir atenção extra.

Número da sorte: 7

Cor: Verde-musgo

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (20/05/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (19/05/2025)

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Comunicativo como sempre, você terá facilidade para se conectar com as pessoas. Um convite inesperado pode animar seu dia.

Número da sorte: 33

Cor: Azul-claro

Câncer (21/06 – 21/07)

Momento ideal para cuidar do lar e da vida emocional. O carinho da família será essencial hoje. Evite discussões desnecessárias.

Número da sorte: 5

Cor: Branco

Leão (22/07 – 22/08)

Seu brilho pessoal estará em alta. Ótimo momento para reuniões e eventos sociais. No amor, demonstre mais seu lado romântico.

Número da sorte: 27

Cor: Dourado

Virgem (23/08 – 22/09)

Concentre-se nas tarefas importantes e mantenha a organização. Uma boa conversa pode resolver um mal-entendido com alguém querido.

Número da sorte: 10

Cor: Marrom

Libra (23/09 – 22/10)

Dia favorável para acordos e reconciliações. Use seu dom natural para equilibrar as situações. Clima leve favorece novos contatos.

Número da sorte: 22

Cor: Rosa-claro

Escorpião (23/10 – 21/11)

Evite decisões impulsivas, principalmente nos relacionamentos. Confie mais em si mesmo e deixe o ciúme de lado.

Número da sorte: 4

Cor: Roxo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Boa fase para expandir seus horizontes. Viagens, cursos e novas ideias ganham força. Paixões repentinas podem surgir.

Número da sorte: 19

Cor: Amarelo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Atenção com questões financeiras e contratos. No campo pessoal, seja mais paciente com quem pensa diferente de você.

Número da sorte: 6

Cor: Cinza

Aquário (21/01 – 19/02)

Você estará mais criativo e com vontade de inovar. Aproveite essa energia para buscar soluções fora do comum.

Número da sorte: 25

Cor: Azul-elétrico

Peixes (20/02 – 20/03)

Intuição em alta! Confie no seu sexto sentido e cuide bem da sua saúde mental. Uma mensagem pode mudar seu dia.

Número da sorte: 2

Cor: Verde-claro

Mensagem do dia: A energia de hoje favorece o equilíbrio entre razão e emoção. Siga com fé e otimismo — o universo conspira a favor de quem acredita!