Inscrições abertas para pós-graduação em Gestão Estratégica de TI no Campus Bragança Paulista – IFSP

Inscrições na seleção da pós-graduação lato sensu vão até 30 de maio

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação do Campus Bragança Paulista do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2025. A inscrição e curso são gratuitos. O processo de seleção é por análise de currículo.

São 20 vagas para o curso com carga horária de 420 horas. O curso é presencial e as aulas acontecem no no período noturno, às terças e quintas-feiras das 19h00 às 22h35, no Campus Bragança Paulista, localizado na Av. Major Fernando Valle, nº 2013, no bairro São Miguel.

As inscrições devem ser feitas online, na página bra.ifsp.edu.br/geti-inscricao, até o dia 30 de maio.

Confira o edital e as demais informações no site do Campus Bragança Paulista.