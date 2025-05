A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) está com inscrições abertas para a oitava edição do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS). A chamada pública visa apoiar pesquisas científicas e tecnológicas que atendam diretamente às demandas do SUS (Sistema Único de Saúde) em Roraima.

Voltado a pesquisadores com título de mestre ou doutor, o programa tem como foco o desenvolvimento de soluções inovadoras e contextualizadas, que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde no Estado.

As propostas devem ser elaboradas com base em cinco eixos temáticos prioritários, definidos em diálogo com a comunidade científica, gestores e sociedade civil. Cada eixo contempla linhas específicas voltadas à superação dos desafios regionais e à elevação dos indicadores de saúde em Roraima:

· Atenção Primária à Saúde;

· Saúde Indígena;

· Saúde Mental e Prevenção;

· Atenção Especializada;

· Vigilância em Saúde.

O diretor técnico da Faperr, Wender Silva, convida os pesquisadores a se inscreverem na chamada: “Essa é uma oportunidade de transformar conhecimento científico em soluções concretas para os desafios do SUS no nosso estado. Acreditamos na força da pesquisa aplicada para melhorar a vida das pessoas e fortalecer a saúde pública”, pontuou.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Faperr, em parceria com a Sesau (Secretaria de Estado da Saúde), o Ministério da Saúde e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Inscrições

A submissão dos projetos segue até o dia 13 de junho e deve ser feita de forma simultânea nas plataformas SISC&T (Ministério da Saúde) e SIGFAPERR (Faperr). O edital completo, manuais e vídeos explicativos estão disponíveis no site da Faperr.

Para dúvidas ou orientações, a equipe técnica da Fundação está disponível pelo e-mail: dt@faperr.rr.gov.br.

O post Faperr abre inscrições para projetos de pesquisas na área da saúde em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.